Манижа на Евровидении-2021: Россия еле-еле пройдет в финал 22 мая

Букмекеры оценивают вероятность победы Манижи всего в 1%, в лидерах – певица Дестини Чукуньере (Мальта).

Российские поп-исполнители критикуют итоги отбора на конкурс «Евровидение» в этом году от нашей страны. Делают это аккуратно, чтобы не задеть саму певицу Манижу, которой уже досталось от хейтеров, побежавших жаловаться в Следственный комитет, и «Первый канал», который, конечно, скомкал выбор кандидата от России, но с которым нужно сохранять хорошие отношения. То Леонид Агутин выскажется, то Сергей Лазарев, уже участвовавший в конкурсе.

Букмекеры этот скептицизм поддерживают, вероятность победы Манижи оценивают всего в 1%. Такие результаты приводит сайт eurovisionworld.com, аккумулировавший данные разных букмекерских контор. Мы на 15-м месте, что, надо сказать, не так уж и плохо, с учетом 39 участников. В то же время британская букмекерская фирма Nicer Odds, оценивая шансы стран в первом полуфинале, где 18 мая споет и Манижа, ставит Россию на 9-е место из 16-ти. Это означает, что мы еле-еле проходим в финал (он 22 мая). То есть Манижа на финальное шоу может вообще не выйти, и тогда негатива на певицу выплеснется еще больше. Хотя в чем ее вина, по-прежнему не очень понятно: из трех песен достойных исполнителей зрители выбрали Russian Woman как наиболее яркую и запоминающуюся.

А в лидерах Мальта. Вероятность победы певицы Дестини Чукуньере оценивается в 20%. Она будет участвовать вместе с Манижей в первом полуфинале, и самое печальное, что стиль ее композиции с эдаким ломаным музыкальным ритмом отчасти схож с российской песней. Только у Дестини все сделано гармоничнее и профессиональнее. Кстати, она отбиралась от Мальты еще в прошлом году с другой песней. Вопрос, почему мы не отправили Little Big, по-прежнему открыт.

Немало шансов и у лиричной французской песни Voila (15%) в исполнении Барбары Прави. Здесь тоже никакого хулиганства вроде женской бороды или нарочито грязного панк-рока. Строгая и красивая франкоязычная классика, которая вполне заслуживает того, чтобы стать хитом не только конкурса, но и европейских хит-парадов. Также в числе реальных претендентов на победу – Швейцария и Италия.

Кстати, несмотря на невысокий рейтинг, Россия среди стран постсоветского пространства уступает только Литве и идет вровень с Украиной (песня Shum группы Go_A), которая будет участвовать в том же первом полуфинале, что и Манижа. Слабовато выглядит даже Азербайджан, где принято подходить к конкурсу с хорошим бюджетом. И хорошо еще, что нет Белоруссии, которая пыталась по политическим причинам отправить на конкурс коллектив уровня сельского ДК, отличившийся в добивании оппонентов Александра Лукашенко.