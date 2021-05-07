Манижа опубликовала видео на новую песню о земле

Участница конкурса «Евровидение-2021» от России Манижа опубликовала на своем канале клип на песню «Держи меня земля».

«Мы рождены землей и в минуты отчаяния, слабости, горя кидаемся к ней, припадаем сердцем, чтобы успокоить боль, найти силы, найти баланс, – говорится в описании трека. – Она наш последний дом. И наш главный учитель: всегда можно начать с начала – пустить новый здоровый росток даже на пепелище».

Композиция записана с шаманскими мотивами, а в кадре сама певица и пожилые женщины, которые обвивают ее руками.

До конкурса «Евровидение» осталось полторы недели. Сегодня же стало известно, что режиссером номера российской конкурсантки стал Андрей Сычев. 8 мая они проведут первую репетицию на сцене Ahoy Arena в Роттердаме, пишет «Российская газета».

На днях Манижа уже заручилась поддержкой Аллы Пугачевой и победительницы «Евровидения-2018» Netta.