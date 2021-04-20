"А это что за старуха?!": зрители разнесли новый "Дом-2" на канале "Ю"

Поклонники проекта остались недовольны шоу «Дом-2. Новая любовь».

Возвращения телепроекта «Дом-2» в эфир после его закрытия на ТНТ ждали как участники шоу, так и миллионы зрителей. 19 апреля на канале «Ю» наконец вышел первый выпуск обновленной телестройки, которая теперь называется «Дом-2. Новая любовь». Но поклонников шоу ждало большое разочарование…

Накануне премьеры обновленного «Дома-2» на канале «Ю» стало известно о том, что проект отказалась вести Ольга Бузова. Худшие опасения подтвердились.

В число участников «Дома-2» на «Ю» вошли 10 «старичков» 15 новых героев, среди которых – весь в татуировках Илья Семин (парень Алены Рапунцель), объявившая себя «новой королевой «Дома-2» Кэти Садова, Анастасия Ройнашвили, которая привела на проект свою… 40-летнюю маму, отбивающую, как призналась девушка, у нее женихов, и др.

Казалось бы, все прошло удачно, Ксения Бородина зажгла огонь на лобном месте, участники расплылись в счастливой улыбке, даже исполнили песню «15 клевых людей...».

– Когда я сейчас ехала сюда, я жутко волновалась, испытывала те же ощущения, что 17 лет назад, когда впервые провела «Дом-2» вместе с Ксенией Собчак. Это было дико страшно. И сейчас те же ощущения, – поделилась Бородина. – Я не знаю почему. Наверное, в предвкушении чего-то нового, интересного...

Однако зрителей, как оказалось, не воодушевило фееричное возвращение шоу.

«Ерунда полная. Не интересно уже. Видимо, время «Дома-2» прошло», – комментирует житель Пензы.

«Бородина, тебе не стыдно такое позорище вести? Даже Бузова сбежала», – подливает масла в огонь девушка из Астрахани.

«Такой бред. Адеев – старик, Ермакова и Ефременкова – старухи. Они лишние. А это что за старуха – мама одной из новых участниц?! Кошмар! Мужская часть – вообще без слез не взглянешь», – критикует героев еще одна зрительница.

Настя Ройнашвили с мамой

«Ефременкова ужасна, здесь все очевидно. Мне 27 лет, и я проект смотрю с детства и буду смотреть. Начало было ужасным, надеюсь, вы все исправите», – верит в лучшее поклонница шоу.

«Думала, реально будет новый «Дом-2» с новыми лицами, а там набрали старых. Не интересно, смотреть больше не буду!» – отрезала студентка из Волгограда.

Таких комментариев под постами официальной странички телепроекта в Instagram сотни, а на официальном сайте реалити – и того хуже. 80% комментариев негативные…