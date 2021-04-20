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Мужской "Дом-2": Дмитрий Тарасов и Курбан Омаров стали тренерами счастья

Шоу-бизнес
11:19, 20 апреля 2021

Мужской "Дом-2": Дмитрий Тарасов и Курбан Омаров стали тренерами счастья
Курбан Омаров и Ксения Бородина // Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Курбан Омаров и Ксения Бородина // Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Похоже, слава «Дома-2» не дает покоя известным мужчинам, чья судьба так или иначе связана с этим телепроектом.

Так, супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров давно учит своих подписчиц строить любовь и быть «правильными» женщинами. Он написал книгу «Откровения мужчины. О том, что может не понравиться женщинам» и даже запустил платные курсы, где делится своими советами по созданию идеальной семьи.

Говорит, что с женой надо постоянно заигрывать, иначе «заест бытовуха», и не носить дома старую безразмерную одежду.

Образцом настоящей женщины, конечно же, выступает Ксения Бородина, которая, если верить СМИ, всего пару лет назад собиралась разводиться с Курбаном из-за многочисленных измен, но потом все же дала ему второй шанс.

Сейчас Ксения, по слухам, беременна третьим ребенком. А на вопросы, каким бизнесом занимается ее супруг, Бородина по-прежнему предпочитает отшучиваться. Что ж, не ровен час, Курбан станет настоящим специалистом по крепким семейным отношениям.

Недавно по его стопам пошел футболист Дмитрий Тарасов. Бывший супруг Ольги Бузовой признался, что сумел создать полноценную семью лишь с нынешней супругой Настей Костенко, до этого, мол, у него «были только провалы».

Дмитрий Тарасов // Фото: Дмитрий Голубович (Russian Look) / Global Look Press

Метод семейного счастья «от Тарасова» тоже не отличается оригинальностью. Спортсмен признался, что они с женой создали своеобразный кодекс семьи Тарасовых, в котором прописали все правила поведения и взаимные требования. Он обязался не делать того, что не нравится его супруге, она пообещала не совершать того, что доставляет ему дискомфорт.

Пока неизвестно, прописан ли в кодексе пункт «дать жене леща», о котором Тарасов обмолвился в одном интервью.

Но судя по активности, с которой Дмитрий начал рассказывать подписчикам о своем невероятном семейном счастье, он тоже метит в лайф-коучи. И если спортивные марафоны у Тарасова, похоже, уже в прошлом, то марафон по отношениям запустить вполне реально. С другой стороны – все лучше, чем сидеть у жены на шее.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #новости шоу-бизнеса #новости звезд #Бузова #Бородина #Дом-2

Рубрика: Шоу-бизнес

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Курбан Омаров и Ксения Бородина // Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

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