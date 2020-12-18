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Проклятье Бузовой: Дмитрий Тарасов снова безработный

Шоу-бизнес
17:12, 18 декабря 2020

Проклятье Бузовой: Дмитрий Тарасов снова безработный
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Поклонники в шоке: а не прокляла ли Ольга Бузова бывшего мужа? Уж слишком много несчастий обрушилось на него в последнее годы. В прошлом году Тарасов ушел из «Локомотива», долго судился с клубом и погряз в долгах. Затем заключил контракт с «Рубином», но почти сразу же сломал ногу. Затем выставил на продажу шикарный загородный дом, будучи не в силах оплачивать расходы на его содержание.

И вот – новая неприятность. Накануне Нового года 33-летний Дмитрий сообщил о прекращении работы в «Рубине» и признался, что надеется на контракт с новой командой. Поклонники же считают, что карьере Тарасова пришел конец.

«Даже из тухлого Рубина выгнали, это фиаско!», «А где хоть гол один?», «Настах уже вещи собирает?», «Отовсюду гонят, даже с Казани погнали», – злорадствуют комментаторы.

Тарасов действительно давно не показывает заметных результатов на поле, зато активно зарабатывает на блоге в Instagram. А ведь еще несколько лет назад Тарасов упрекал в зависимости от соцсетей Ольгу Бузову и говорил, что Интернет разрушил их брак. 

О «проклятье Бузовой» говорят давно. С момента расставания пары прошло уже четыре года, а Ольга все еще таит обиду на экс-супруга, который променял ее на другую. Говорят, Тарасов и сам чувствовал на себе негативную магическую энергию и даже обращался к специалистам, чтобы ее устранить. Но как показывают последние события – не помогло. 

Похоже, Тарасову все-таки стоит покаяться перед Бузовой и попросить прощения...

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Бузова #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото: Global Look Press

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Проклятье Бузовой: Дмитрий Тарасов снова безработный
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Баканов
Константин

обозреватель

А если уж нынешние прокуроры посмотрят, во что дети играют за компьютером, то, наверное, придут к выводу, что проще запретить интернет, компьютеры и все прочие гаджеты. Можно на всякий случай запретить и детей, чтобы уж наверняка. Но, кажется, толку будет больше, если запретить подобных прокуроров

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

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Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

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