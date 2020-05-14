Дмитрий Тарасов открыл тайну "бесплодия" Ольги Бузовой

После 6-летнего молчания футболист выложил неприятную правду о бывшей жене

33-летний футболист впервые решил рассказать о своем скандальном браке с Ольгой Бузовой, а также развенчать мифы о проблемах в отношениях, которые часто озвучивает певица. Тарасов уверил, что никогда не заставлял Ольгу увеличить грудь, потому что он за естественную красоту. А так же опроверг слухи о том, что он изменял бывшей жене.

– Я хотел полноценную семью, мечтал о доме, детях, собаках, – поведал Тарасов Super.ru. – Мы сыграли свадьбу, прекрасно жили определенное количество времени. После чего я говорю: давай на новый уровень выходить. Начались разговоры конкретно про детей, начали заниматься – не получается. 5 лет мы пробовали – и не выходило. Когда девочка хочет забеременеть, она для этого что-то делает. А я слышал только «работа», какие-то проекты, планы... Немножко странно, когда мужик хочет детей, а девочка не хочет детей. Для меня это диковато было.

Дмитрий не стал скрывать, что они неоднократно обращались к врачам, в ходе чего выяснилось, что он абсолютно здоров, тем более, что в первом браке у него уже был ребенок. А вот у Оли были небольшие проблемы с гормонами и миниоперации «по-женски», но даже после лечения у нее не получалось зачать ребенка.

В конечном итоге Тарасов пришел к выводу, что супруга водит его за нос и скорее всего тайно принимает противозачаточные препараты, потому что не хочет детей.

– Ощущение было, что только я хотел, – рассказал о своей обиде на Бузову Дмитрий. – Идем проверяться, опять не получается... Я ее отправляю к своему доктору. Опять что-то там сделали, ничего не получается. И этот доктор мне сказал: «Если она принимает что-то, ты не узнаешь об этом. Но я вижу, что она не хочет. Дам тебе один совет, ты попробуй. Предложи ей ЭКО, двойню, если откажет – все ясно». Я предложил, она говорит: «Давай». Проходит два дня, я радостный... И она говорит: «Зачем нам два ребенка?» И я понял, что просто человек не хочет.

Дмитрий уверяет, что хотел убедиться в том, что Бузова бесплодна, потому водил ее по разным докторам. И если бы ему сказали, что она болеет, то он бы предложил суррогатное материнство или еще какие-то варианты. Но после того, как понял, что Ольге больше интересна карьера, а не семья, решил развестись.