"Теперь Катю с канала попрут!": Андрееву потребовали уволить за слова о Голиковой

Несколько дней назад Sobesednik.ru сообщил о том, что ведущая новостей «Первого канала» Екатерина Андреева раскритиковала в своем Instagram вице-премьера российского правительства Татьяну Голикову, обвинив ее во вранье о вывозе наших туристов из внезапно закрытой Турции.

Андреева, которая является лицом главного канала страны, почувствовала на себе всю «заботу» государства о своих гражданах. А вернее, отсутствие этой самой заботы.

По словам телеведущей, которой после путешествия по Африке нужно было срочно вылететь из Стамбула в Москву и успеть вернуться в эфир, попасть не заветный рейс в условиях почти полной отмены самолетов ей помог Бог, но не старания правительства.

Фото: Instagram

После смелых высказываний о «вранье» Татьяны Голиковой Екатерина Андреева как ни в чем не бывало вернулась в кресло ведущей новостей и… стала рассказывать зрителям о всесторонней помощи российского правительства в вопросе возвращения россиян из Турции на родину.

На противоречия между тем, что Андреева сообщает зрителям в эфире «Первого канала», и тем, что она пишет в своем личном блоге, обратили внимание ее поклонники.

Многие предположили, что телеведущую скоро «уберут» из эфира: мол, договорится она.

«Ой, теперь Катю с канала попрут!» – пишет в комментариях москвичка Надежда Монина.

«Странное поведение, – недоумевает другая зрительница. – Вещает в главной новостной программе – и такие вбросы против правительства с ее стороны в Instagram. Надо уже определиться – или читать новости и получать за это зарплату, или молчать в тряпочку. Сначала уволиться, а потом уже с чистой совестью критиковать».

Есть и те, кто настроен в отношении Андреевой более решительно.

«Я считаю, что, сидя в кадре и на окладе на «Первом канале», будучи едва ли не самой известной ведущей страны, Екатерина Андреева не должна позволять себе подобных публичных высказываний, – пишет пользователь Александр Чепиков. – На мой взгляд, ее критика Голиковой – это предательство и нивелирование всего того, что Андреева говорит нам в эфире. Эрнсту (гендиректор «Первого канала» – Прим. Sobesednik.ru) после всего случившегося следовало бы ее уволить.

Потому что нам теперь совсем не понятно, какой Андреевой надо верить: той, что одета с иголочки, накрашена всегда ярко и говорит правильные вещи с экрана, или женщине в джинсах и солнечных очках, позволяющей себе в фривольной форме бросаться обвинениями в адрес верхушки нашей власти».

Однако с требованием уволить Екатерину Андрееву из-за ее слов о Голиковой согласны далеко не все. Часть зрителей, наоборот, с восторгом восприняли критику правительства из уст Екатерины. Мол, на работе кривить душой надоело, вот и рубит Андреева правду-матку в своем личном блоге.

«Неужели хоть кто-то порядочным человеком оказался на этом пропутинском канале? Екатерина, вы – Человек с большой буквы, весь народ вас поддержит!» – уверен читатель Sobesednik.ru Андрей Кривенко.

Ситуация и впрямь получилась неоднозначной. С одной стороны, высказывать личное мнение, тем более на своих страницах в соцсетях, имеет право каждый. С другой – получается, что Андреевой приходится в эфире говорить одно, а думать совсем другое?

Кстати, никаких санкций на телеведущую после ее резких высказываний в адрес Голиковой, похоже, наложено не было.

Источник Sobesednik.ru на «Первом канале» рассказал: Андреевой было сделано устное замечание за то, что она сказала о Голиковой в Instagram. Ведущую новостей попросили впредь быть осмотрительнее в высказываниях в соцсетях – и только.

Речь об отстранении Андреевой от эфира пока не идет, что подтверждает ее появление на экране в вечерних выпусках новостей после возвращения из Турции, ознаменовавшегося таким скандалом.