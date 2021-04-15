Елена Яковлева вернулась в "Современник" впервые за последние 10 лет

Актриса Елена Яковлева вчера вышла в главной роли на сцену «Современника» – впервые за десять лет. Это роль примадонны Джулии Ламберт в спектакле «Театр» по Сомерсету Моэму. «Театром» открылся 21 фестиваль «Черешневый лес» и празднование 65-летия «Современника».

По такому случаю на Чистых прудах собралось много гостей и, по их отзывам, «Современник» по-прежнему (или всё-таки снова?) благодаря худруку Виктору Рыжакову) современный и живой.

Спектакль поставил основатель Студии SounDrama и худрук ЦДРИ Владимир Панков. Собственно, его спектакль с Еленой Яковлевой – тоже саунд-драма по жанру, а по сути – это признание в любви к театру. Но не безусловно восторженное, а скорее с горечью, с честными вопросами и неудобными ответами.

Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"

Перед нами роскошное театральное зазеркалье, изнанка, зритель в этой постановке смотрит в зал из-за кулис.

Фрагменты театральной классики из Чехова, из Достоевского утрированы и пародийны. Раневская и Настасья Филипповна, кажется, надоели сами себе, а от монолога Фирса этот зазеркальный театр, наверно, устал больше, чем сам «забытый» Фирс.

Но ничего, гвардия держится бодрячком и саркастически смотрит на безжалостную молодежь, на юных пылких актрис и актёров, требующих перемен и совершенно другого театра – все это было, было. И насколько их, интересно, хватит?

Отдельное браво Роджеру Ильдару Тагирову, Тому Михаилу Шамкову, Эвис Крайтон – Пейлин Гериш и, конечно, музыкантам SounDrama.

«Театр» – не первая совместная работа Елены Яковлевой и Владимира Панкова. Актриса играла в спектаклях Центра драматургии и режиссуры «Старый дом», «Мама» и «Медведь».

В 2011 году Елена Яковлева уходила из «Современника». Но по просьбе Галины Волчек вернулась в родной театр 2018 году, сыграв в качестве приглашённой актрисы Марию Стюарт в спектакле Римаса Туминаса «Играем… Шиллера!»