Иванов из "Рондо" и Галустян отказались от участия в "Славянском базаре 2021"

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов не планирует участвовать в белорусском фестивале «Славянский базар» из-за политизации мероприятия. Об этом Sobesednik.Ru сообщили в его пресс-службе.

– Группа «Рондо» и Александр Иванов должны были выступать на «Славянском базаре в Витебске» еще в 2020 году, но из-за пандемии и сопутствующих сложностей тогда выступление не состоялось, его перенесли на 2021 год, – говорится в сообщении от имени коллектива. – Мы должны были выступать в новую дату – в июле 2021 года в рамках фестиваля.

Однако в последние несколько недель ситуация вокруг «Славянского базара в Витебске» стала активно и значимым образом политизироваться. В итоге командой было принято решение в этом году в фестивале не участвовать. Во-первых, позиция Александра Иванова такая, что он вне политики, во-вторых, он не хочет, чтобы его выступление, участие в тех или иных мероприятиях затем могло быть истолковано в политических целях. Такова общая позиция Александра Иванова и группы «Рондо».

Накануне в комментариях в Instagram музыканта один из жителей Витебска попросил его не участвовать в «Славянском базаре» из-за политических репрессий в стране. Александр ответил: «Никто никуда и не собирался! Никаких «базаров»!» После этого белорусский поклонник обратил внимание, что имя артиста фигурирует в афише одного из концертов.

«Иногда афиши клеют недобросовестные люди, которые потом и билеты недобросовестно продают на того, кто не в курсе! Мы не равнодушны к братскому Белорусскому Народу и к его беде!» – резюмировал музыкант.

Позже комментарии поклонника и ответы Александра Иванова были удалены. На вопрос о причинах этого в пресс-службе пояснили: «Артист увидел, что всё это превращается в политику, а он позиционирует себя как аполитичный». Иначе говоря, не было желания создавать почву для баталий в своём Instagram. Аналогичными причинами менеджмент музыканта объясняет его нежелание давать какие-либо дополнительные комментарии.

Похожая ситуация сложилась и с Михаилом Галустяном. Увидев сообщения от белорусов, комик ответил: «Мои любимые белорусы, я не собирался выступать на «Славянском базаре»! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба организаторов фестиваля убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ! Всем мир».

Между тем на утро понедельника «Рондо», Галустян и последовавшая их примеру украинская певица Maruv (она тоже отказалась от поездки) оставались в афишах фестиваля на его официальном сайте. При этом билеты в Витебске уже запущены в продажу. Получается, что оргкомитет «Славянского базара» продаёт билеты на артистов, которые не просто не подтвердили своё присутствие, но даже и не знали о своём грядущем выступлении в Белоруссии.

Тем временем городской телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» опубликовал вторую часть списка артистов, заявленных на «Славянский базар». Горожан призывают проявить солидарность и оставить своё слово в комментариях в соцсетях. В числе тех, к кому могут обратиться белорусы, – Тамара Гвердцители, Илона Броневицкая, Роза Рымбаева, Наташа Королёва, Ирина Билык, Вячеслав Малежик, Сосо Павлиашвили, Наталья Сенчукова, Надежда Кадышева – всего 50 артистов.

Любопытно, что ни в первой, ни во второй части списка не фигурирует имя Николая Баскова, который также заявлен в афише «Славянского базара». К Баскову белорусы обращались ещё в сентябре прошлого года с просьбой не ездить на концерт в поддержку Лукашенко в Минск. Артист тогда закрыл от комментариев свой Instagram, а просьбы проигнорировал, за что получил в соцсетях изрядную долю хейта и обвинений в «продажности». После выхода клипа «Любимую не отдают» в поддержку белорусской власти Sobesednik.ru стало известно, что средние российские артисты получали за скромное участие в нём гонорар 50 тыс. долларов.