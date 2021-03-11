"Самый серьёзный дефицит": Балуев указал на отсутствие достойных киносценариев

Актер Александр Балуев считает, что в отечественном кино не хватает хороших сценариев для создания полноценных картин. Артист прокомментировал слова министра культуры Ольги Любимовой, которая ранее заявила, что качество предлагаемых сценариев для детских и семейных фильмов, которые ведомство планирует выпуcкать в количестве не менее четырех в год, не отвечает необходимым критериям.

«В данном случае она права абсолютно», – сказал Балуев в интервью порталу News.ru. Актер добавил, что найти хороших сценаристов сложно было во все времена, а сама проблема касается не только российского кинопроизводства. «Это самый серьёзный дефицит в киноиндустрии», – резюмировал он.

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