Жан-Люк Годар заявил, что закончит два фильма и уйдет из кинематографа

Один из основателей «французской новой волны» в кино Жан-Люк Годар сообщил во время видеоконференции на Международном фестивале в Керале, что намерен оставить свою карьеру в кинематографе. Ранее режиссеру исполнилось 90 лет.

«Это завершение моей киножизни. Да, жизни как режиссера, но напоследок я написал два сценария, чтобы сказать: „До свидания, кино“», — цитирует Годара журнал The Blue Print.

Режиссер пообещал, что закончит две свои картины — фильмы «Сценарий» и «Смешные войны».

Зрителю Годар стал известен как режиссер фильмов «Безумный Пьеро», «На последнем дыхании», «Презрение».

В 2018 году Жан-Люк Годар отказался приезжать в Петербург и участвовать в совместном проекте с Эрмитажем из-за преследования украинского режиссера Олега Сенцова.