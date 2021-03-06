Андрей Смирнов: Кеосаян будет снимать ремейк "Белорусского вокзала" без моего благословения

Фото в статье: Global Look Press, АГН "Москва", Instagram

Познер считает, что православие – трагедия для России. Во что должна верить страна?
Фото: Николай Титов / Global Look Press

"Космическая" "Самара Арена" терпит крушение
Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"

"Проблемы с работой, учебой": Яшин честно рассказал о запугивании критиков власти
Фото: depositphotos

Апельсины дешевеют, мука дорожает: Что будет с ценами весной?
В центре внимания
Global Look Press
Путин поздравил Терешкову с Днем рождения и поблагодарил за законотворчество
Сам ездит в метро и связан с Кабаевой: как живет Эдвард Сноуден в России
"Москве нужен другой мэр": Яшин заговорил об отставке Собянина после страшного ЧП

Новости дня

06 марта, суббота

[18:04]Общественная палата будет исключать самого активного члена ОНК без ее присутствия
[17:17]Парижская математическая школа выступила с поддержкой Азата Мифтахова
[16:50]Из Comedy Club вырезали шутку про дворец Гарика Мартиросяна
[15:45]В НИИ гриппа рекомендовали не смешивать в одном организме разные вакцины от COVID-19
[14:34]В Башкирии покупатели магазина устроили давку из-за игрушек за 39 рублей
[13:48]В ВОЗ посоветовали не вводить "иммунные паспорта" для туристов
[12:58]В автозаках дальнего следования появятся туалеты
[11:47]В России в 2022 году появится дорожная карта по профилактике сиротства
[11:05]В Москве активистку задержали на выходе из магазина за участие в акции 31 января
[09:59]В полку миллиардеров прибыло, а помощь сделают адресной за 168 млн. Новости к утру 6 марта
[06:51]Нью-йоркский дом Эпштейна, приобретенный им за $20 млн, будет продан за $50 млн
[06:00]Нейробиологи и психологи СПбГУ выяснили, чем отличаются разные способы изучения языка

05 марта, пятница

[22:09]Из ОНК из-за интервью о преследовании Любови Соболь исключают Марину Литвинович
[21:17]Новокузнецкого журналиста оштрафовали на 500 рублей за сотрудничество с польским ТВ
[20:48]Суд в Москве признал законным арест журналистов, освещавших пикет на Петровке
[19:57]Админа "Протестного МГУ" после месяца в спецприемнике арестовали еще на 10 суток
[19:31]113 166 человек умерли за 2020 год
[18:52]Юдашкин посвятил коллекцию для французского показа Пьеру Кардену
[18:21]В конце марта в Крыму пройдет гала-концерт патриотического рэпа
[16:58]Во Владимире участника митинга 23 января осудили на три года колонии
[16:13]В метро можно и без прививки: 8 марта пенсионерам-москвичам разблокируют соцкарты
[15:55]"Альянс врачей" внесли в список "иноагентов" из-за пожертвований из 8 стран
[15:55]"Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" получил главный приз Берлинского фестиваля
[15:25]12% женщин и 29% мужчин ценят в женщинах красоту и сексуальность
[15:22]Французский теннисист обиделся на судью, начал материться, плевать на корт и слил последний гейм
[14:44]Касьянов предупредил, что санкции против госдолга вынудят власти залезть в кубышку
[14:10]Убивший и изнасиловавший 13-летнюю девочку житель Тулы получил пожизненный срок
[13:48]Кремль надеется, что США не введут "безумные" санкции против олигархов и госдолга
[13:17]"Стоит устроить здесь временную диктатуру": Прилепин считает россиян "омерзительными"
[12:43]Лукашенко хвастался, как вывез Тихановскую, а теперь требует от Литвы выдать её
[12:02]Молдова получила первую партию бесплатной вакцины по программе помощи COVAX
[11:20]"Хватит ныть. Сколько можно плакать": Президент Бразилии о рекордной смертности
[10:24]СК использовал на допросе данные из взломанного телефона журналистки "Базы"
[09:46]ЕЭК напомнила Лукашенко, что нельзя просто так убрать с полок все импортные товары
[09:06]НКО просят Путина не заставлять их выяснять, откуда у жертвователей деньги
[08:30]Санкции против госдолга РФ, Кадыров об убийстве Немцова. Главное к 5 марта

04 марта, четверг

[22:00]Жан-Люк Годар заявил, что закончит два фильма и уйдет из кинематографа
[21:30]США выдали России подозреваемого в поджоге дома губернатора Волгоградской области
[20:51]Тиктокер, прыгнувший на машину ФСБ, попросил телевизор в камеру
[20:09]Максим Галкин снимет очередную пародию на учителей в онлайне

Фото: depositphotos
Рецепт: жизнь заново с нисуазом
Фото в статье: пресс-служба
Как с пользой и интересом проводить время в спортзале? Отвечает эксперт
Фото: depositphotos
Карбонара – простая еда, простые вещи
Фото: Global Look Press
Как победить тараканов
Фото: depositphotos
Как я рада авокадо: рецепт вкусной закуски для здоровья и мужской силы
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
sobesednik logo

Андрей Смирнов: Кеосаян будет снимать ремейк "Белорусского вокзала" без моего благословения

Культура и ТВ
13:46, 06 марта 2021

Андрей Смирнов: Кеосаян будет снимать ремейк "Белорусского вокзала" без моего благословения
Фото: кадр из фильма "Белорусский воказал", Global Look Press
Фото: кадр из фильма "Белорусский воказал", Global Look Press

Тигран Кеосаян заявил о намерении снять свой ремейк знаменитого «Белорусского вокзала» под названием «Бессмертные». Причем в ремейке Кеосаяна главные герои – это не участники Великой Отечественной войны, как в картине Андрея Смирнова, а ветераны войны в Афганистане. Все остальное – один в один как в «Белорусском вокзале»: друзья-однополчане встречаются накануне 9 мая (через 20 лет после Афгана), чтобы проститься с боевым товарищем и так далее. Об этом проекте сообщил киноконцерн «Мосфильм», где будут проходить съемки.  

«Белорусский вокзал» считается одним из самых лучших фильмов о Великой Отечественной войне, поэтому, видимо, новость о его переделке Тиграном Кеосаяном вызвала громкую реакцию. Негативно, в частности, отреагировали сами афганцы. Президент Фонда ветеранов Сергей Бобрецов скептически отнесся к идее ремейка:

«Все-таки у Кеосаяна есть возможности поставить что-то другое, такое же масштабное, и при этом не повторяться… Я понимаю, хочется, чтобы съемки прошли полегче и побыстрее… но аналогии с «Белорусским вокзалом» неуместны!.. Это совсем другая эпоха. Тогда, в 40-е, наше государство защищало собственную территорию. А мы воевали на чужой, и, вернувшись домой, долго не могли найти себя в мирной жизни. Нас не понимали, потому что дома в это время все было тихо и спокойно. Не как в Великую Отечественную, когда войну узнали даже дети», – объясняет разницу Бобрецов. 

Мы, конечно, спросили Андрея Смирнова, режиссера «Белорусского вокзала», что он думает об этой довольно внезапной идее ремейка. Тем более что Тигран Кеосаян, как выяснилось, пытался получить согласие Смирнова перед началом съемок.  

– Он мне позвонил, рассказал о своем замысле. И я возмутился – как можно афганскую войну мешать с Отечественной? Это разные вещи. И мне это намерение кажется возмутительным. Но он сказал, что он все равно будет это делать. Без моего благословения, как он выразился, – и повесил трубку. Вот и все,

– огорченно сказал «Собеседнику» Андрей Сергеевич. – Кеосаян, к сожалению, не понимает разницу между этими историческими событиями, а запретить ему юридически использовать идею моего фильма и делать ремейк я, разумеется, не могу.   

– Тут еще дело в том, что между вами и Кеосаяном пропасть размером со Вселенную. Вы же наверное, знаете его взгляды и высказывания, уровень юмора и содержание его «Пилорамы»

– Нет, я, слава богу, не смотрю телевизор. Но я знаю, что они с Маргаритой Симоньян сняли фильм про Крым, и слышал о его, так сказать, успехе. Тут мне сказать совершенно нечего. 

Сам Тигран Кеосаян какое-то время хранил молчание, но на волне обсуждений опубликовал в своем телеграм-канале пост: «С удивлением прочитал, что собираюсь снимать ремейк «Белорусского вокзала». Официально заявляю: никогда не собирался и не собираюсь снимать ремейки».  

Упс. Зачем тогда было звонить Андрею Смирнову? Не исключено, конечно, что Кеосаяна смутило неодобрение, но все же слабо верится. Очевидно же, что ведущий «Пилорамы» живет в мире, где все можно, где ничего не зазорно, где под патриотический проект легко даются деньги в Фонде кино, а переживать по поводу провала в прокате не надо, потому что деньги ему отдавать не надо.  

Сам Тигран Эдмондович все это никак не комментирует:  

– Я на съемках, у меня времени нету совершенно, не получится сейчас комментарий, – только и ответил он «Собеседнику».   

Зато по идее Тиграна Кеосаяна сделать «Белорусский вокзал-2» довольно смешно проехался в своей программе Иван Ургант (его бабушка, актриса Нина Ургант играла в «БВ» центральную роль). Он перепел знаменитую песню Окуджавы из знаменитого фильма, посвятив ее финансированию фильмов Кеосаяна из госбюджета.  

Кстати, получает деньги из госбюджета на свои «несмотрибельные» фильмы не только Кеосаян. Правительство решило сократить финансирование науки и добавить Маргарите еще 211 млрд рублей – для еще большего охвата вещания Russia Today. Так что 2021 год будет урожайным в целом для супругов Кеосаян – Симоньян.

Теги: #Пропаганда #Кино #Кеосаян #Симоньян

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Алвис Херманис // Фото: стоп-кадр с YouTube

Культура и ТВ

"Поезд свободы слова ушел": Херманис вслед за Богомоловым опубликовал свой театральный манифест
Фото: кадр из фильма "Белорусский воказал", Global Look Press

Культура и ТВ

Андрей Смирнов: Кеосаян будет снимать ремейк "Белорусского вокзала" без моего благословения
Татьяна Устинова // фото: Global Look Press

Культура и ТВ

Обнаженная Любовь Виролайнен и пиявки: по ТВ покажут "Сергу Артемиды" и "Пояс Ориона" Устиновой
Политика
Один из самых влиятельных людей в стране: эксперт о новом заместителе главы ФСБ
СМИ: в России готовят площадку для "важного заявления" Путина
Преемников Путина будет несколько: эксперты дали прогноз на будущие выборы президента
Оценили не все: Путин пошутил насчет "дворца" на встрече с волонтерами
Общество
"Путин либо убежит, либо отдаст приказ стрелять": Евгений Чичваркин сделал громкое заявление
Илья Варламов предложил "вернуть" в центр Москвы реку Неглинку и показал фотографии проекта
"Мы так и не попробовали жить без твердой руки": 5 марта – 68-я годовщина смерти Сталина
Судью по делу Навального не буду проверять из-за многочисленных случаев плагиата в приговорах
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Систему слежки за гражданами мэрия Москвы решила вывести на новый уровень и потратить на это без малого миллиард рублей. Граждане налогоплательщики в обмен на это получат 85 станций подземки, оборудованных новенькими экранами с рекламой, информацией и камерами видеонаблюдения. Короче, натуральными оруэлловскими «телекранами»

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В России «бедный» – значит и нищий, и несчастный. Тогда как в Китае бедный – (читается кельян), а несчастный – (читается бу кайксинь). Так вот, современный Китай можно назвать каким угодно – и несвободным, и коммунистическим, и густонаселенным. Но бедным или несчастным – никак. Скорее гордым

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Интересно, какой вариант памятника был у самого Собянина? А может быть, такой и был? Кто ходил на Лубянку после недавней реконструкции, знает, что в самом центре площади теперь зона отдыха, облицованная столь любимой мэром плиткой. Она и есть памятник. Вот это актуально, вот это про нас...

Культура и ТВ
"Поезд свободы слова ушел": Херманис вслед за Богомоловым опубликовал свой театральный манифест
Обнаженная Любовь Виролайнен и пиявки: по ТВ покажут "Сергу Артемиды" и "Пояс Ориона" Устиновой
Наследство Мягкова может уплыть: друг актера сообщил о плохом состоянии Вознесенской
"Галкин еще пожалеет": Соседов назвал причину ухода Меньшовой с "Первого канала"
Шоу-бизнес
Новый "мистер Трололо" порвал Европу: песня Наджиева стала мировым хитом
SASHA GRADIVA: Айзеншпис называл меня Русской Амазонкой
"Я бы оставила Пригожина в "Маске": Азиза вступилась за изгнанного мужа Валерии
Новая грудь, икра и устрицы: Казаченко потратила 1,5 млн на день рождения

Здоровье
Вегетарианская диета не мешает наращивать мышцы
Прогноз после лечения рака зависит от скорости ходьбы
25% детских игрушек содержат опасные химикаты
Мутация коронавируса может укрепить иммунитет
Туризм
Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Авто
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Недвижимость
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Свежий номер
Фото: Global Look Press
"Мы знаем заказчика": адвокат Немцова раскрыл новые детали его убийства
Фото в статье: Андрей Струнин
Снежные короли Москвы: кто в ответе за проблемы с уборкой столичных сугробов?
Маттео Колетти // стоп-кадр: YouTube
Винодел при дворце и сын шеф-повара: за что Путину пришелся по вкусу молодой итальянец
Михаил Горбачев // фото: Андрей Струнин, в статье: Global Look Press, скриншоты с YouTube
Настоящий русский: Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет
Владимир Потанин // фото в статье: Global Look Press
Потанин зарабатывает всего 30 тысяч рублей. Но в секунду
Елена Валюшкина // фото: личный архив актрисы, в статье: соцсети, стоп-кадры
Елена Валюшкина:
Формулы любви не существует. Это мое проклятие!
Елена Вяльбе // фото: Global Look Press
Елена Вяльбе:
От допинга нужно отучать с детства
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
Юрий Лоза:
Придя к власти, команда Навального тоже захочет красиво жить
Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин
Андрей Кураев:
Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике
Денис Драгунский // фото: Global Look Press
Денис Драгунский:
Все мои рассказы – это вымышленное LEGO из реальных кусочков
Фото в статье: Instagram
"Катя упрятала Гогена в психушку": подруга отркрыла струшную правду о положении Солнцева
София Ротару // фото: архив редакции
Ротару омолодилась с помощью собственного жира
Фото: Instagram
"Аня, ты будешь рожать!": Марк Горонок отказался дать жене развод
Инстасамка Дарья Зотеева//фото в статье: Instagram
"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток
Фото: личный архив М.Горонка
"Достали измены!": жена Марка Горонка разводится с мужем после 7 лет брака
Изначально 23 февраля – День Советской армии // фото: Global Look Press
100 лет в обед. "Правды" нет, "Россия" продана, остался один "Труд"
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
^