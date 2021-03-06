Андрей Смирнов: Кеосаян будет снимать ремейк "Белорусского вокзала" без моего благословения

Тигран Кеосаян заявил о намерении снять свой ремейк знаменитого «Белорусского вокзала» под названием «Бессмертные». Причем в ремейке Кеосаяна главные герои – это не участники Великой Отечественной войны, как в картине Андрея Смирнова, а ветераны войны в Афганистане. Все остальное – один в один как в «Белорусском вокзале»: друзья-однополчане встречаются накануне 9 мая (через 20 лет после Афгана), чтобы проститься с боевым товарищем и так далее. Об этом проекте сообщил киноконцерн «Мосфильм», где будут проходить съемки.

«Белорусский вокзал» считается одним из самых лучших фильмов о Великой Отечественной войне, поэтому, видимо, новость о его переделке Тиграном Кеосаяном вызвала громкую реакцию. Негативно, в частности, отреагировали сами афганцы. Президент Фонда ветеранов Сергей Бобрецов скептически отнесся к идее ремейка:

«Все-таки у Кеосаяна есть возможности поставить что-то другое, такое же масштабное, и при этом не повторяться… Я понимаю, хочется, чтобы съемки прошли полегче и побыстрее… но аналогии с «Белорусским вокзалом» неуместны!.. Это совсем другая эпоха. Тогда, в 40-е, наше государство защищало собственную территорию. А мы воевали на чужой, и, вернувшись домой, долго не могли найти себя в мирной жизни. Нас не понимали, потому что дома в это время все было тихо и спокойно. Не как в Великую Отечественную, когда войну узнали даже дети», – объясняет разницу Бобрецов.

Мы, конечно, спросили Андрея Смирнова, режиссера «Белорусского вокзала», что он думает об этой довольно внезапной идее ремейка. Тем более что Тигран Кеосаян, как выяснилось, пытался получить согласие Смирнова перед началом съемок.

– Он мне позвонил, рассказал о своем замысле. И я возмутился – как можно афганскую войну мешать с Отечественной? Это разные вещи. И мне это намерение кажется возмутительным. Но он сказал, что он все равно будет это делать. Без моего благословения, как он выразился, – и повесил трубку. Вот и все,

– огорченно сказал «Собеседнику» Андрей Сергеевич. – Кеосаян, к сожалению, не понимает разницу между этими историческими событиями, а запретить ему юридически использовать идею моего фильма и делать ремейк я, разумеется, не могу.

– Тут еще дело в том, что между вами и Кеосаяном пропасть размером со Вселенную. Вы же наверное, знаете его взгляды и высказывания, уровень юмора и содержание его «Пилорамы»?

– Нет, я, слава богу, не смотрю телевизор. Но я знаю, что они с Маргаритой Симоньян сняли фильм про Крым, и слышал о его, так сказать, успехе. Тут мне сказать совершенно нечего.

Сам Тигран Кеосаян какое-то время хранил молчание, но на волне обсуждений опубликовал в своем телеграм-канале пост: «С удивлением прочитал, что собираюсь снимать ремейк «Белорусского вокзала». Официально заявляю: никогда не собирался и не собираюсь снимать ремейки».

Упс. Зачем тогда было звонить Андрею Смирнову? Не исключено, конечно, что Кеосаяна смутило неодобрение, но все же слабо верится. Очевидно же, что ведущий «Пилорамы» живет в мире, где все можно, где ничего не зазорно, где под патриотический проект легко даются деньги в Фонде кино, а переживать по поводу провала в прокате не надо, потому что деньги ему отдавать не надо.

Сам Тигран Эдмондович все это никак не комментирует:

– Я на съемках, у меня времени нету совершенно, не получится сейчас комментарий, – только и ответил он «Собеседнику».

Зато по идее Тиграна Кеосаяна сделать «Белорусский вокзал-2» довольно смешно проехался в своей программе Иван Ургант (его бабушка, актриса Нина Ургант играла в «БВ» центральную роль). Он перепел знаменитую песню Окуджавы из знаменитого фильма, посвятив ее финансированию фильмов Кеосаяна из госбюджета.

Кстати, получает деньги из госбюджета на свои «несмотрибельные» фильмы не только Кеосаян. Правительство решило сократить финансирование науки и добавить Маргарите еще 211 млрд рублей – для еще большего охвата вещания Russia Today. Так что 2021 год будет урожайным в целом для супругов Кеосаян – Симоньян.