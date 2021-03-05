Наследство Мягкова может уплыть: друг актера сообщил о плохом состоянии Вознесенской

После смерти своего мужа – Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, его вдова Анастасия Вознесенская почувствовала себя совсем плохо. В декабре 2020-го актриса перенесла инсульт, из-за которого не смогла присутствовать на похоронах своего горячо любимого мужа, с которым они были счастливы 57 лет.

Теперь Анастасию Валентиновну окружили заботой и вниманием актёры, которым небезразлична её судьба.

– Мы от всей души хотели помочь Анастасии Валентиновне, но она отказалась, — поделилась с Sobesednik.ru директор Гильдии артистов кино России Валерия Гущина.

Мне известно, что вдова себя чувствует очень плохо, — сказала Валерия Александровна. — Но не будешь же навязываться к человеку, если он отказывается?

Друг семьи Андрея Мягкова на условиях анонимности согласился рассказать новости о состоянии Анастасии Вознесенской после смерти ее знаменитого мужа.

– Анастасию сейчас окружила группа актёров, которые никого к ней не подпускают, — поделился с нами актер. — Честно говоря, я не знаю про племянников. Может, они тоже помогают, что и хорошо, но эти ребята-артисты засели около неё очень прочно.

Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

– А кто эти люди? Можете назвать их имена?

– Мне не хочется, потому что я ещё хочу работать, а эти люди очень влиятельные. Один поворот тумблера, образно говоря, и вылетишь из обоймы.

Не сомневаюсь, что у Насти сейчас есть всё, что пожелаешь, её благодетели – люди богатые.

Но и хорошо, что если Настя не будет ни в чём нуждаться, а хорошие люди потом получат в наследство квартиру в районе Дорогомилово и дачу в Подмосковье.

Кстати, эта недвижимость не только в престижных местах, но она ещё и раритетна, так как Андрей делал там многое своими руками, которые у него были золотые. Странно только, что они раньше не помогали, ведь Андрюша всегда считал деньги в портмоне, глядя на витрину в магазине.

Ирония судьбы Андрея Мягкова в том, что человека узнавал и любил каждый прохожий, а он не мог позволить себе лишних несколько граммов деликатесов.

Не сбрасывайте со счетов ещё и то, что у него был долгий служебный роман с самым престижным театром в стране – МХТ, которому он не изменял 36 лет. Публика шла на Мягкова. Зритель его любил.

Андрюша был отличным артистом, но в конце концов людям было любопытно увидеть живого Женю Лукашина и Толю Новосельцева. Поэтому с спектакли с его участием проходи с полным аншлагом. Шли на Лукашина, а уходили с Мягкова. Так это было. Разве этого мало для повышенной пенсии, ведь без фильма именно с его участием мы не представляем Новый год…