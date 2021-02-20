Названа пенсия Андрея Мягкова, жаловавшегося на нищету

Владимир Стержаков рассказал, что умерший 18 февраля актер категорически отказывался от финансовой помощи друзей и коллег.

На похороны Андрея Мягкова 20 февраля собрались его коллеги, друзья и поклонники. Вовремя прощания с артистом в МХТ им. Чехова не было только одного, самого главного человека в жизни Мягкова – его вдовы Анастасии Вознесенской.

Они были вместе больше 50 лет, однако убитая горем женщина, как объяснили представители театра корреспонденту Sobesednik.ru, попросту не нашла в себе сил проводить мужа в последний путь.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили вместе 56 лет//фото: Global Look Press

– Кто теперь будет поддерживать Анастасию Вознесенскую? – спросили мы актера Владимира Стержакова, который пришел проститься с Мягковым.

– Я не знаю! – честно ответил артист. – Они всегда были рядом, всегда, все 56 лет...

– Андрей Васильевич вел закрытый образ жизни, не любил общаться с прессой, поклонниками. Почему?

– Как то мы были на гастролях с театром, на Волге. Я взял с собой все рыболовные снасти, которые у меня были. Лето, Волга, тишина, и мы втроём: я, Андрей Васильевич Мягков и Виктор Николаевич Сергачев. У нас с собой было «рыболовное счастье», и мы разоткровенничались.

«Вот ты, дурачок, думаешь, что мы так радуемся с Асей поездкам за границу? Да мне тьфу эта за граница! – сказал Мягков. – Это необходимо для того, что там я могу ходить без очков, кепки, могу выпить кофе в кафе, пойти в музей, погулять – и никто не будет меня дёргать. В России у меня этого нет».

В то время все покупали за границей иностранные кассеты, телевизоры, а он мечтал о свободе. Как это здорово, как это честно!

– В интервью нам Мягков жаловался на нищету. Он сильно нуждался в деньгах?

– Андрей Васильевич никогда не обращался за помощью. Ему предлагали помощь и друзья, и близкие, и люди из бизнеса, но он всем отказывал.

У него была пенсия 50 тысяч рублей – и всё!

У него никогда не было личных водителей, коттеджей, вилл. Он был таким человеком. Он участвовал в каких-то мероприятиях, тусовках? Нет! Он считал себя рабочим театра и кино. Никто и никогда не сказал об Андрее Васильевиче плохо.