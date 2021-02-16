Россия на "Оскаре": решает политика?

Попасть в шорт-лист претендентов на «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм» непросто, но в том, что там оказался фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», ничего удивительного нет. Кончаловский – мастер общественно значимых высказываний.

Несмотря ни на какие объяснения самого режиссера (а за кадром он намекает, что русскому человеку ментально не близка западная демократия), фильм о расстреле рабочих в 1962 году на фоне нарастающих протестов в России будет воспринят как средний палец Владимиру Путину и его силовому блоку. А режиссеры, высказывающиеся подобным образом в странах с проблемами со свободой, на западных фестивалях и премиях, как ни крути, имеют фору.

Маша Захарова это могла бы объяснить коварством злобного госдепа, раскачивающего лодку. Но правильнее было бы сказать, что фильмы из России с недавних пор воспринимаются в контексте. Мощное давление государства в ответ на протесты – идеальный контекст для фильма Кончаловского. Вопросы, где заканчиваются права человека и начинается их подавление государством, теперь выходят на первый план, причем после захвата Капитолия это актуально и для Америки.

Но в центре сюжета именно жесткая тоталитарная система, ее слабости и ее фобии. И Захарова, и другие пропагандисты не смогут аппроксимировать это на свою избитую уже формулу «а так везде». Ни желтые жилеты, ни рогатые захватчики Капитолия к фильму не привязываются.

Помимо «Дорогих товарищей», в документальной номинации за «Оскара» поборется российский фильм «Гунда» Виктора Косаковского. Здесь от политики совсем далеко: фильм о... петухах, курах, коровах и свинье Гунде на ферме. Продюсером «Гунды» стал известный по фильму «Джокер» Хоакин Феникс, это все и решило.

Заметила киноакадемия и проблему геев в Чечне. Фильм «Добро пожаловать в Чечню» – не российский, хотя сопродюсер и оператор – россиянин Аскольд Куров. Правда, номинация в категории «Лучшие визуальные эффекты» озадачила многих: документальная картина попадает в нее, судя по всему, впервые, а сама проблематика академиков, получается, не зацепила. Стало быть, не всё на «Оскаре» решает политика.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №06-2021 под заголовком «Россия на "Оскаре": решает политика?».