Анатолий Белый: наше отчаяние – наша проблема

После химкинского судебного заседания, проходившего прямо в полицейском отделе, где Судья Елена Морозова заключила Алексея Навального под стражу на 30 суток, в Сети появилось видео документальной читки этого удивительного суда. Анатолий Белый читал слова Алексея Навального, Юлия Ауг воспроизвела то, что говорила судья Елена Морозова, а Евгений Стычкин был за адвоката Вадима Кобзева. Мы поговорили о реакции на это видео, а также о перспективах жизни в стране.

– Идея сделать такую художественную акцию на «Дожде» исходила от режиссера Веры Кричевской, – рассказал нам артист МХТ им. Чехова Анатолий Белый. Это правильная идея – мы просто зачитываем, документально показываем, как сейчас у нас в стране проходят суды над людьми. Ведь суд над Алексеем Навальным был проведен вообще без всякого соблюдения закона. Мы не влияем на ваше мнение, мы вам зачитали реплики участников, а выводы делайте сами. Зритель волен ставить плюсы или минусы, формировать и высказывать свое мнение. На самом деле это такая фиксация в истории, потому что ролик увидят гораздо большее количество людей, чем те, кто прочтет этот поразительный судебный протокол.

– Юлия Ауг, которая «озвучивала» судью Морозову, говорила, что получает массу негатива в свой адрес. А вы?

– Да, и реакции очень полярные – от полной поддержки до ненависти. И хейтерских сообщений очень много. Но я к этому был готов, я понимал, на что я шел. Да, конечно, у каждого из нас есть свое отношение к этим событиям, и оно сквозит в читке. И все же мы здесь только рупоры, то есть только транслируем документ. Ну а теперь уже можно говорить о череде таких судилищ. Я не знаю, будем ли мы дальше делать такие читки о следующих заседаниях и приговорах, об общем абсурде. И я даже не знаю, нужны ли они. Я честно скажу, я нахожусь в очень подавленном эмоциональном состоянии из-за того, что творится вокруг. У меня все меньше и меньше надежд на какое то просветление ситуации. Но, наверное, нужно продолжать хоть что-то делать в меру своих сил. Хоть что-то. Потому что иначе свободного пространства для действия остается все меньше. Потому я и испытываю отчаяние, потому что меня напрямую в комментариях спрашивают: «Анатолий, а что вас не устраивает? Что вы бунтуете? У вас что, зарплата маленькая?» И я понимаю, что тем, кто задает такой вопрос, я, как ни старайся, не смогу объяснить, что меня не устраивает.

– И вы все равно будете что-то делать, даже себе во вред? Большинство же просто молчит – я вне политики, я в домике.

– Я не знаю. Я не хочу строить из себя героя, который рвет на себе рубаху и говорит «я буду до последнего на баррикадах» – я не взваливаю на себя такую ответственность. Я делаю, что могу, а то, что не могу – не делаю. Если в какой-то момент, не дай Бог, возникнет угроза для благополучия семьи, то я не знаю, как я поведу себя. Честно. Я не знаю, что будет, если прижмут очень сильно. Господи, это так грустно звучит!

– Вы не думаете уехать?

– Нет. Я знаю, что люди все больше задумываются об этом. Но куда нам ехать? Некуда. Если бы у меня было другое призвание, другая профессия и жизнь бы по-другому складывалась, то я, наверное, подумывал бы тоже об отъезде. Потому что я прекрасно понимаю, что в обозримом будущем здесь, в моей стране будет плохо, – а с другой стороны, здесь мой язык, моя культура, я хочу ей служить и не вижу своей жизни в другом месте.

– Может быть, граждане России должны дойти до полного отчаяния, чтобы начать жить по-другому? Чтобы что-то изменилось в этой стране?

– Я раньше, кстати, тоже говорил «эта страна», потом стал говорить «моя страна». Что-то внутри у меня поменялось. Я очень глубоко связан с моей страной и причисляю себя к ней безоговорочно. Я ведь действительно ее люблю. По-настоящему люблю. И у меня болит за нее душа. Тоталитарная система власти не может меняться сама – она слишком дуболомная по своей сути. Ни выборов, ни правосудия, ни настоящей политики при ней нет. Но отчаивается по этому поводу лишь малая часть граждан, а большинство людей все устраивает. Так что наше отчаяние – это наша проблема и выходить из него надо самим. А как? Кто в омут головой, кто за границу, кто стиснет зубы и впервые выйдет на улицу.