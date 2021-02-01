Актрисе Юлии Ауг мстят за Навального?

У известной актрисы Юлии Ауг почти сутки был заблокирован аккаунт в Facebook. Страницу разблокировали только 1 февраля.

– Меня об этом уведомила служба поддержки этого сайта, – прокомментировала произошедшее Sobesednik.ru сама актриса. – Они объяснили, что один из моих комментариев унижает достоинства человека. А я просто перепостила фотографию Владимира Путина и подписала, что у человека невысокого роста бывают проблемы с комплексами. Что-то вроде этого. Вот меня и заблокировали.

– А может, блокировка связана с тем, что не так давно вы, Анатолий Белый и Евгений Стычкин на телеканале «Дождь» прочитали расшифровку суда над Алексеем Навальным?

– Можно выдвигать много гипотез, но официально, кроме вот этого уведомления от службы поддержки Facebook, у меня ничего нет.

Можно предположить, что мне мстят за то, что я на «Дожде» иногда освещаю какие-то события. Да все угодно можно подумать.