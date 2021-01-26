"Мы поженились!": Гудков и Дорн стали новыми ведущими "Орла и Решки"

15 февраля на телеканале «Пятница» стартует новый сезон трэвел-шоу «Орел и Решка». Впервые за десятилетнюю историю проекта ведущими стали двое мужчин. Теперь путешествовать в сопровождении камер будут шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн.

Как оказалось, стать ведущим «Орла и Решки» Иван Дорн мечтал на протяжении многих лет, и только сейчас его мечта осуществилась.

– На «Решке» я готов на все, я же экстремал по жизни, – говорит 32-летний Иван. – Я рад прикоснуться к тому, в чем когда-то мечтал поучаствовать. Однажды я не прошел кастинг на ведущего в «Орел и Решка», и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас я был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом.

Иван Дорн стал ведущим "Орла и Решки" // фото: телеканал "Пятница"

Стоит отметить, что телевизионный опыт у Дорна все же имеется. До своего успеха в шоу-бизнесе Иван какое-то время работал ведущим на украинском музыкальном телеканале. Кстати, Александр Гудков уверен, что их дуэт с Дорном зрителям придется по нраву.

– Мы с Иваном Дорном на проекте, как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! – иронизирует 37-летний шоумен.

– Но мы их переплюнем, – утверждает Гудков. – У нас покруче будет история!