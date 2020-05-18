Александр Гудков рассказал, как варил мухоморы и дразнил эксгибициониста

Звезда «Comedy Woman» признался, что однажды встретился с маньяком-извращенцем.

Известный шоумен не скрывает, что был настоящим хулиганом с детства. О многих своих приключениях Гудков вспоминает со стыдом и хохотом.

— У меня была соседка Катя Крылова, мы с ней творили разные разности, — вспомнил Александр в эфире нового шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю!» — Однажды нашли на помойке головы кур и кидались ими, как обычно дети делают. А потом решили их пожарить. И во дворе нашего дома была палатка, полная дров. Мы вскрыли эту палатку и внутри, почему-то, разожгли костер. Палатка вспыхнула. Мы выбежали, обежали с ней дом и кричим: «Пожар! Пожар!» Лет по 9 нам было, вот такие актеры были. Естественно все сгорело. И мы свалили все на Тимура.

Гудков публично попросил прощения у всех участников этой старой истории с пожаром, но на этом его удивительные истории на закончились.

Звезда телевидения рассказал, что до сих пор вспоминает случай с маньяком, которого они с подругой встретили в детстве.

— Однажды мы пошли за стадион, нашли где-то мухоморы, начали их варить, а Катя, такая: «Смотри, кто там!» И мы подходим, стоит онанист. Начали смотреть. Я, такой: «О! Ничего себе! Я никогда такого не видел вообще!» И он штаны снял... Мы подбежали, как две обезьяны: э-ээээ! А он стоял там онанировал. Кстати, к нам задом, он стоял к лесу передом. Сказочный онанист! Или, может, восхищался природой — эко-онанист, тогда уже было... Мы в этот момент выскочили из кустов, начали пальцем на него показывать, дразнить. Мы понимали что через забор высокий он не перелезет.

Дальше, по словам Гудкова, начался полный ужас. Извращенец разозлился и побежал за детьми, перелез через высоченный забор, начал орать матом и погнался за маленьким Сашей. А у Гудкова в этот момент порвался сандалик и упал с ноги. Мальчик успел забежать в подъезд и, запыхавшийся, вбежал в квартиру. А когда мама спросила, что случилось, решил соврать.

— Я не мог ей сказать, что мы дразнили, поэтому сказал, что мы сбивали голубя и сандалик остался, типа, на скворечнике, — со смехом рассказал Гудков.