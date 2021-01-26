Алексей Лысенков: Я обещал Колтовому, что разгребу дела и мы с ним полетаем

Алексей Лысенков – безоговорочный бренд российского телевидения – 26 января празднует день рождения. Лауреат премий «ТЭФФИ», GLOBAL RADIO AWARDS в Нью-Йорке, он открывал и участвовал во многих телевизионных проектах, но все же визитной карточкой телеведущего стала программа «Сам себе режиссер», которую он вел почти тридцать лет. Так почему же ее закрыли, какие страхи в своей жизни преодолевал телеведущий, что связывало его с погибшим коллегой Александром Колтовым? Об этом и многом другом Алексей Лысенков рассказал нашему изданию.

– «Ну, Лёша, принято решение ВГТРК закрыть программу,» – так мне было сказано. Почему? Этот вопрос надо задавать руководителям компании. Я на него ответить не могу. Мне казалось, что нужно переформатировать проект, а его взяли и отдали «Первому каналу», и теперь он успешно его показывает. Первое время после закрытия программы мне было не очень хорошо. Вся моя активная жизнь связана с этим проектом. Но потом я сказал себе: «Алексей Николаевич, ты за свою жизнь сделал много телевизионных проектов, один сейчас закрылся, но откроется новый».

– И вот сейчас вы где?

– На телеканале «Звезда». Работаю через неделю. Проект для легкотрудника, как раз для человека предпенсионного возраста. Программа называется «Арифметика жизни». Нам звонят люди, делятся своими проблемами, а мы им помогаем. Денег это не приносит, но я все равно кайфую. Есть у меня еще два проекта. Один из них называется «Мастерская Алексея Лысенкова», где я даю детям уроки актерского мастерства. Второй проект – «Родом из детства» – чистое интервью. Эти проекты мне очень нравятся, потому что ко мне приходят мои друзья – известные люди. Для меня это повод почесать с ними языком. Вообще я люблю говорить. В семье меня называют «Птица-говорун».

– Кажется, Алексей, вы очень хорошо водите автомобиль...

– Десять лет я отдал автоспорту. Я был продюсером программы «Гонки на выживание», какое-то время вел эту программу на РЕН ТВ. На России у меня был проект «Формула 900» – это гонки на автомобиле «Ока». С Колей Фоменко мы начали гоняться на автомобилях примерно в одно и то же время, но он пошел дальше в своем деле, начал заниматься этим профессионально, а у меня это осталось на уровне хобби. Я обожаю путешествовать на машине, и это одно из моих страстных увлечений. Езжу на внедорожнике Rаnge Rover и только на дизелях. Я проехал всю Европу от Москвы до Лиссабона. За рулем отутюжил Исландию, исколесил Россию от Владивостока до Калининграда и от Нового Уренгоя до Сочи. Я проехал Соединенные Штаты от Сан-Франциско через Лос-Анджелес до Майами, через Ниагару, пересек все серединные Штаты, через Сент-Луис, через Денвер. Путешествовал от океана до океана и по побережью. Мой автомобиль побывал в Новой Зеландии, Австралии и в Африке. Так что за рулем я проехал почти всю планету. Могу дать совет всем автопутешественникам. Если вы понимаете, что вам хреново, то остановитесь и, как Штирлиц, поспите хотя бы двадцать минут, которые могут вам дать еще четыре-пять часов спокойной езды, тогда вы не съедете на большой скорости в кювет. Сейчас мне проще, потому что моя жена тоже водит машину. Мы спим поочередно.

«Четыре раза прыгнул с парашютом»

– Судя по всему вы человек отчаянный...

– В молодости я был вообще безбашенным, но очень боялся высоты. Надо было победить страх, я решил прыгнуть с парашютом. Сделал четыре прыжка и понял, что мне не удалось победить свой страх. Пытался водить самолет, меня Лёня Якубович заволакивал на аэродром несколько раз, сидел в кабине учебного самолета, пытался рулить. Летал на учебном, но и пару раз на истребителе. Один раз тоже по вине Леонида Аркадьевича, но это не стало тем, чем бы я хотел заниматься.

Я ужасно расстроен тем, что Саша Колтовой разбился, потому что Саша мне очень импонировал. Я недавно был на программе, которую он вел. Там новая ведущая хорошо работает, но пока волнуется, ведь только начала. Всё равно его там не хватает, а мне не хватает встречи с ним. Я с удовольствием туда ходил, потому что знал, что сейчас закончится съемка и мы с ним обязательно поговорим, еще минут пятнадцать почешем языки.

Я ему обещал, что в ноябре разгребу свои дела, а в начале декабря мы с ним полетаем, он мне покажет Подмосковье с высоты птичьего полета. Всё это печально...

– Как в условиях пандемии вы прожили прошлый год?

– Так же, как и все остальные. Сложно. Мы привыкли за годы открытых границ совершенно к другому. Я советский человек и помню, что такое закрытые границы, когда загранпаспорт, даже если он у тебя есть, хранится не дома, а в КГБ, тебе его выдают только на период выезда. В первый мой выезд в США визу делали месяцев пять! Но потом границы открыли, и мы уже привыкли, что свободно передвигаемся по планете. А когда в этом году лишились этой возможности, оказалось, что это тяжело, психологически очень давит. Из-за границы не приехали мои друзья, мы не смогли вечером посидеть и выпить под хорошую закуску. Кроме того, ты подсознательно побаиваешься большого скопления людей. Я с опаской хожу в магазин за продуктами и вовсе не хожу в театры и кинотеатры, потому что у меня в доме живет отец, которому девяносто лет. Вокруг меня рвутся снаряды, а мне пока удается лавировать.

«Я для внуков дед-доед»

– А что-то было радостного?

– Прошлый год порадовал тем, что не отнял у меня работу. Благодаря телевидению у меня есть возможность выходить в прямой эфир. Многие мои друзья – актеры и музыканты. Я сейчас не говорю про звезд, у которых есть «подушка безопасности», речь идет о рядовых музыкантах и актерах – они сейчас находятся в отчаянии. Им нечем кормить свои семьи. Зарплаты резко сократились. У музыкантов вообще нет сейчас заработка, и они начинают работать курьерами... 2020 год сделал мне вообще самый необычный и замечательный подарок – дочка родила внучку. Внук у меня уже был, а внучки не было. Причем мой внук, которого зовут Тимофей, родился ровно за пять лет до того дня, как появилась на свет его сестра, которую зовут Женя. Они родились день в день. И мне мой зять Лёша, мой тезка, написал: «Алексей Николаевич, вы уже поняли, что этот день через пять лет, пожалуйста, никакими делами не занимайте». Я радуюсь внукам, но воспитанием не занимаюсь. Мне не нравится, когда меня называют дедушкой. Дедушка – это мой папа, которому девяносто, а я для внуков «дед-доед», я за ними всё доедаю.

– Нынешний брак для вас – уже четвертый...

– Все, что прожито, то прожито. Я бы не отказывался ни от какого периода своей жизни. Если бы все было прекрасно и ровно, это было бы скучно и неинтересно. Движение вперед – это всегда преодоление. Я надеюсь, что наконец нашел свое личное счастье. Мои родители всю жизнь прожили вместе душа в душу. Я мечтал, что у меня будет точно так же. Но все сложилось по-другому. В этом есть и моя вина конечно же. Я очень надеюсь, что сейчас успокоюсь. По крайней мере говорю жене: «Не хочу уже куда-то прыгать. Давай на тебе я остановлюсь». Моя жена – мой трофей. Когда передача «Сам себе режиссер» закрывалась, я сказал, что не могу уйти из нее, ничего не взяв с собой на память. Я взял жену, она была моим гримером.

– А в каких вы отношениях с бывшими женами?

– Само собой сохранил отношения. Недавно у моей первой жены был день рождения. Я ей звонил, мы поговорили, узнали, как дела друг у друга. Я всегда поздравляю бывших жен с днями рождения, с праздниками. Мой сын приехал жить ко мне, когда ему было четырнадцать лет. Почти полгода назад он переехал в свою квартиру, которую мы ему купили, и начал самостоятельную жизнь. Он учится во ВГИКе. В гости сейчас не приезжает, потому что здесь дедушка, опять же никто не хочет лишнего риска. Но он обязательно звонит.

– На «Первом канале» был проект «Главный котик страны», вел его Сергей Шнуров. И у вас, насколько помню, там была своя рубрика...

– Да. Я приезжал к своим друзьям-звездам, у кого есть домашние животные, мы с ними общались об их питомцах.

– А у вас есть свой?

– У меня дома живет лабрадор Муша. Она социально и семейно ориентирована до бесконечности. Муша не может представить себе жизнь без нас, а мы без нее. Домашние питомцы учат нас любить не за что-то, а просто так. Они так бескорыстны в своей любви, что иногда становится стыдно, когда они на тебя смотрят. Порой между родителями и детьми происходит такое, что не имеет никакого отношения к любви. Мы ходим на ток-шоу и являемся свидетелями душераздирающих историй, когда родители отказываются от детей или дети бросают своих престарелых родителей. Человек не самое гуманное животное.

– Скажите, а с кем вы встречали Новый год?

– Дома, с папой, в кругу неполной семьи. Моя дочь, зять и внуки были на карантине из-за «короны». Жена поехала в Питер, откуда родом, встречать Новый год со своей бабушкой, которой исполнилось 90 лет. Так вот, я желаю, чтобы в этом году у нас не было никаких ограничений. Чтобы мы восторгались нашими родными, друзьями, нашей планетой – очно!