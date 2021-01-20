Не только Крым, но и деньги: за что Киркорову запретили въезд в Литву

Филипп Киркоров неожиданно стал персоной нон-грата на территории Литовской Республики. Пять лет Бедросович не сможет посещать эту страну за… «оправдание оккупации Крыма». Пока российские пропагандисты, уставшие обсасывать захват Капитолия и унижения Трампа, набирают воздуха, чтобы забросать онлайн-фекалиями литовских политиков, «Собеседник» попытался разобраться, с чего вдруг Киркоров спустя семь лет после событий стал в глазах литовского МИДа апологетом российской агрессии.

Киркоров, конечно, выступает в Крыму. По примеру большей части артистов он решил пожертвовать украинским концертным рынком в пользу крымского. Однако Филипп никогда не был агрессивным противником Украины, да и вообще старается сторониться политики. Но именно в парламенте и МИДе Литвы в январе 2021-го Киркорову вдруг припомнили всё – министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что артист «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации», и это «существенно вредит национальной безопасности Литвы».

В литовском Сейме заговорили и о том, что хорошо бы прививать соотечественникам хороший вкус.

Скандал в Литве на самом деле изначально разразился вокруг денег. Литовские власти, заботясь о бизнесменах, пострадавших от пандемии, раздавали бизнесу компенсации, в том числе компаниям – организаторам концертов (к слову, пострадавшие российские компании об этом могут только мечтать: они до сих пор не услышаны властями, раздающими миллиардные кредиты сомнительным режимам вроде Лукашенко). В числе прочих компенсацию за отменённого Киркорова получил и латвийский (не литовский!) промоутер – компания Bravo Events – 13,7 тыс. евро.

Bravo Events с 2001 года работает в Прибалтике. Специализируется на гастролях российских артистов (Лепс, Пугачёва, Киркоров, Галкин, Земфира, Сукачёв, «Ночные снайперы», «Би-2», «Машина времени», «Сплин», «Мумий Тролль») и западных (Элтон Джон, Андреа Бочелли, A-ha, Scorpions, Мирей Матье, Патрисия Каас, Эрос Рамазотти, Тото Кутуньо, Roxette, Korn, Apocalyptica). На сайте компании до сих пор висит ролик, где Киркоров высказывает уважение к решениям госорганов Эстонии, Латвии и Литвы в связи с пандемией, приглашает зрителей на концерты в шесть прибалтийских городов в октябре (в том числе в три литовские – Шяуляй, Вильнюс и Клайпеду) и сообщает, что все купленные на отменённые шоу билеты действительны.

После получения денег в Вильнюсе разразился скандал. Литовское издание Delfi сообщает: общественный деятель и шоумен Андрюс Тапинас был возмущён тем, что Киркоров называл Крым любимым местом в России и снялся в клипе в поддержку Лукашенко. Литовские политики намекали, что негоже поддерживать деньгами тех, кто привозит таких артистов, а министру культуры даже пришлось назвать эту ситуацию «горьким уроком» и «позором» и оправдываться за «порочный порядок субсидирования».

Не исключено, что громкий скандал – всего лишь попытка конкурентов насолить компании, работающей на литовском рынке.

Во всяком случае Михаила Шуфутинского, за отмену концерта которого компенсацию в 30 тысяч евро получила компания Mon Voyage, зарегистрированная в Литве, пока персоной нон-грата не объявили. Хотя и хотели. Шуфутинский даже выразил по этому поводу горькое сожаление: «Это обидные и неожиданные вещи, я вообще люблю Литву». Что касается Киркорова, то теперь его концерты в Литве точно не состоятся, и латвийская компания, получившая компенсацию, снова понесёт убытки.

Скорее всего скандал связан одновременно и с деньгами, и с политикой. В Литве, которая пытается поддержать Украину в вопросах территориальной целостности, раньше более спокойно относились к российским артистам. Однако во вторник в Сейме Литвы состоялось совместное заседание комитетов по культуре и по безопасности, на котором правительству предложили обновить список критериев для запрета въезда артистов в страну. Запретить въезд следует в том случае, если артисты «публично или своим творчеством выражают поддержку агрессивной и нарушающей международное право внешней политике России или другого государства, или же подвергающие сомнению конституционные ценности Литвы, территориальную целостность союзников Литвы». Депутаты видят в российских артистах некую «мягкую силу России», которая «приближает людей к культурному и информационному пространству Кремля».

По сути речь идёт о готовности Литвы начать дублировать украинские «чёрные списки».

«Собеседник» направил запрос в компанию Bravo Events с просьбой прокомментировать ситуацию.