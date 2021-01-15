Литва грозит запретить Киркорову въезд. Его концерты – "мягкая пропаганда"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что российские эстрадные исполнители Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский являются «мягкой российской политической пропагандой». Оба певца могут в скором времени лишиться не только отмененных концертов, но и права въезда в страну.

«МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду», — приводит ТАСС заявление главы ведомства.

Однако он подчеркнул, что решение о запрете на въезд нельзя принимать в отрыве от законодательства, чтобы говорить об этом, потребуются «четкие правовые основания».

Агентство пишет, что скандал вокруг этих отечественных исполнителей связан с тем, что власти выплатили им, как и остальным музыкантам, компенсацию в 30 тысяч евро за отмененные в связи с пандемией коронавируса концерты.