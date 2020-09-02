Шуфутинский жестко отреагировал на требование запретить песню "Третье сентября"

Певец Михаил Шуфутинский ответил на упреки, напомнив, что «мы живем в демократической стране».

Неделю назад в Петербурге стартовал сбор подписей с требованием запретить песню Шуфутинского «Третье сентября».

– Я не комментирую глупости, – сказал Михаил Захарович Sobesednik.ru накануне наступления очередного эпического дня.

Узнав, что петиция собрала всего 140 подписей к середине дня 2 сентября, Шуфутинский рассмеялся и уточнил:

– Поэтому я и говорю: слава Богу, что не все люди комментируют глупости. Хорошо, что у нас пока ещё демократическая страна.

В петиции, опубликованной на change.org и адресованной петербургскому Законодательному собранию, сказано: «Из года в год 3 сентября по радио, ТВ и в интернете звучит песня Михаила Шуфутинского "3 сентября", а все ленты социальных сетей заполонены стикерами, мемасиками и открытками, которые посвящены этой композиции… Сколько можно это терпеть и любоваться "листом календаря" и "кострами рябин"!»

Автор петиции Алина Сергеева предлагает «рассмотреть запрет на ротацию и любое использование песни Михаила Шуфутинского «3 сентября», а также пропаганду в социальных сетях и СМИ истерии вокруг этого дня, распространение мемов, посвященных композиции».

Скорее всего сбор подписей – не более чем проявление питерского креатива и одновременно крик души: каждый год вспоминать о песне «Третье сентября» во многих коммьюнити считается уже проявлением дурного тона. Под петицией можно найти два комментария: «Алина, жжёшь» и «У меня ДР 03.09. Полностью поддерживаю петицию! Вместо нормальных поздравлений постоянно получаю ссылку на эту песню».

Кстати, сам Михаил Шуфутинский рассказал на своей странице Instagram, что проведет 3 сентября в гостях у друга, который… да-да, отмечает день рождения именно 3 сентября.