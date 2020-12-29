Названы самые популярные артисты "Голубых огоньков": рейтинг звезд новогодних шоу

Sobesednik.ru выяснил, кого из представителей шоу-бизнеса крутят по ТВ на Новый год больше всех.

Чем ближе к Путину, тем выше статус поп-артиста. Так мы решили, взявшись пересмотреть довольно однообразные новогодние огоньки на двух главных госканалах страны за последние годы.

Артист, приблизившийся к бою курантов на 15 минут, получал от нас четыре балла. На полчаса – три балла. На 50 минут – два балла. Остальные по одному, а если новогоднее телешоу длилось более двух часов, в копилку уходило 0,5 балла. При равенстве баллов учитывалось число появлений артиста в разных эфирах.

Рейтинг предпочтений двух главных телевизионных «кнопок» в главном музыкальном эфире года учитывает абсолютно все факторы: и народную популярность, и искусственные подковёрные шуры-муры с продюсерами, и «неудобно было не пригласить», и откровенный блат. Насколько справедливы претензии к телеканалам о том, что они бесконечно крутят одни и те же лица, судите сами.

Николай Басков на "Голубом огоньке-2020"//фото: "Россия 1"

При этом нужно иметь в виду, что телерейтинги даже «священного» новогоднего эфира на ТВ падают неуклонно год от года. Много шума наделали попытки создать более живую альтернативу – «Неголубой огонек» и «Квартирник у Маргулиса». С развитием интернета аудитория предпочитает настраивать развлекательную программу по своему усмотрению. Однако «Первый» и «Россия 1» пока все равно лидируют в праздничном эфире. Насколько серьезными будут изменения в рейтинге поп-музыкантов после нынешней новогодней ночи, посмотрим. Особенно интересно посмотреть, укрепит ли свои позиции Валерий Меладзе, призывавший коллег по сути к бойкоту новогодних огоньков в знак протеста против бедственного положения индустрии из-за карантинных ограничений.

Вездесущий Филипп Киркоров//фото: "Первый канал", Максим Ли

1. Николай Басков 19

2. Филипп Киркоров 17,5

3. Григорий Лепс 15

4. Кристина Орбакайте 13

5. Полина Гагарина 12,5

6. Александр Панайотов 12,5

7. София Ротару 11

8. Валерий Меладзе 10,5

9. Дима Билан 9,5

10. Светлана Лобода 9,5

11. Тамара Гвердцители 9,5

12. Вера Брежнева 9

13. Сергей Лазарев 9

14. Сосо Павлиашвили 9

15. Леонид Агутин 8,5

16. Стас Михайлов 7,5

17. Стас Пьеха 7,5

18. Валерий Сюткин 7

19. Игорь Крутой 7

20. Елена Ваенга 6,5

21. Интарс Бусулис 6,5

22. Эмин 6

23. Жасмин 6

24. Алла Пугачева 6

25. Анжелика Варум 6

26. Ани Лорак 5,5

27. Лев Лещенко 5

28. Юлия Савичева 5

29. Юлианна Караулова 5

30. Денис Клявер 5

31. «Любэ» 5

32. Анастасия Спиридонова 5

33. Олег Газманов 4,5

34. Ёлка 4

35. Татьяна Навка 4

36. Тимати 4

37. Димаш Кудайберген 4

38. Хибла Герзмава 4

39. Ирина Дубцова 4

40. Лариса Долина 3,5