Наконец не Безруков: Александру Петрову доверили роль великого русского поэта

В свое время этого персонажа сыграл Сергей Безруков, и именно с этой роли начались шуточки над ним. Александр Петров вновь сыграет с Кристиной Асмус.

Роль Сергея Есенина предложил актеру режиссер и сценарист Клим Шипенко, который готовится снимать фильм под рабочим названием «Декабрь» о подготовке побега поэта из советской страны. Асмус будет играть Айседору Дункан, организовывавшую побег и прибывшую на границу СССР и Германии за своим возлюбленным. Это подтвердили Sobesednik.ru в компании «ЦПШ». Ранее Петров и Асмус играли в фильме «Текст», где у Кристины была сверхоткровенная сцена, правда, не с Александром, а с Иваном Янковским.

Основное действие развивается в зимнем Ленинграде, куда Есенин попадает по пути в Ригу и где находит свою смерть. Съемки пройдут в Москве и Петербурге. В настоящий момент возводятся декорации площадью 7 тыс. квадратных метров, выстраиваются улицы Петербурга 1925 года, включая «Англетер», где было найдено тело поэта. Шипенко сам написал сценарий, при этом называет его «рискованным».

– После фильма «Текст» мы с Сашей Петровым хотели продолжить наш творческий тандем, – рассказал накануне съемок Клим Шипенко. – У меня был уже написан сценарий «Декабря», и я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актере на главную роль. После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет. Важно отметить, что в нашем фильме речь идёт о последних днях жизни поэта. Актёр должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров бесспорно обладает особым талантом, в нём присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт.

Помнится, весельем, мемами и даже анекдотами сопровождался процесс воплощения Сергеем Безруковым образа Сергея Есенина. Петров сегодня находится примерно в том же статусе, что и Безруков эпохи сериала «Есенин»: играет главные роли плюс-минус везде. Над Александром иной раз подшучивают не только в кулуарах, но и на церемониях вручения кинопремий. Однако рассказы режиссеров (например, Федора Бондарчука) о работе Петрова на съемочной площадке можно слушать бесконечно.