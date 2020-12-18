Большая разница: Милославская сравнила поцелуи с Петровым и Янковским

Звезды кино Стася Милославская и Александр Петров встречаются уже полтора года.

В российский прокат вышел экшн-фильм «Огонь», где главную женскую роль сыграла Стася Милославская. Актриса рассказала нам о своих сложных сценах и зависти других актеров к ее молодому человеку, актеру Александру Петрову.

В фильме много сложных сцен с огнем, создатели ленты возвели целый павильон с настоящим лесом, где устраивали пожар, а актерам приходилось быстро отыгрывать свои сцены, чтобы в прямом смысле не сгореть и не надышаться дымом.

– В огне я гореть не буду, но экшн-сцены с моим участием зрители увидят, – пообещала Стася на премьере картины. – Я останавливала собой самолет на взлетной полосе. Это отрепетированный трюк, но было очень страшно. Вроде понимаешь, что за штурвалом сидят профессионалы и ничего не случится, но психологически эта сцена мне далась тяжело.

Поклонников Милославской и Петрова часто интересует вопрос, не ревнует ли Александр свою возлюбленную к Ивану Янковскому, тем более, что в этом проекте они играли пару. На вопрос, как относится Александр к такому тандему, Стася удивленно ответила:

– Прекрасно. А почему он к этому должен плохо относиться? Мы с Иваном Янковским давно партнерствуем, дружим, стали такой слаженной командой.

– А кто лучше целуется – Петров или Янковский?

– В кино не целуются по-настоящему.

– Часто слышим от актеров: «Петров везде»…

– Пускай обсуждают. Думаю, это зависть. То, что он востребован, говорит о том, что человек не сидит на месте и работает. Если послушать, что говорят, меня тоже везде «продвигают».

– В силу профессии вам часто приходится бывать в местах скопления людей. Как бережетесь от коронавируса?

– Меня, тьфу-тьфу, не берет коронавирус. Я пересекаюсь с большим количеством людей, порой на следующий день узнаю, что у тех, с кем вчера общалась, положительные тесты. Но со мной все в порядке.

Мария Дятлова.