Звезда "Универа" Мария Кожевникова ушла из кино и сменила профессию

Отказ от съемок актриса объяснила тем, что не может бросить детей из-за коронавируса.

Актриса и многодетная мама Мария Кожевникова рассказала Sobesednik.ru, как изменилась ее жизнь в 2020 году, прошедшем под знаком коронавируса, и поделилась планами на новогодние праздники.

36-летняя звезда кино и сериалов растит троих сыновей: 6-летнего Ивана, 5-летнего Максима и 3-летнего Василия. Законотворческая деятельность (Кожевникова была депутатом Госдумы с 2011 до 2016 год. – Прим. Sobesednik.ru) осталась далеко в прошлом. На первый план в жизни Марии в последние годы вышло воспитание детей и съемки в фильмах и на телевидении. Однако COVID-19 внес коррективы в привычный уклад звезды, и в этом году Кожевниковой пришлось немного сместить жизненные приоритеты.

По словам Марии Кожевниковой, в период пандемии она старается как можно больше времени проводить на природе.

– Советую семьям с детьми последовать нашему примеру, – призывает актриса. – В ближайшее время мы возобновим тренировки: 2 года не занимались хоккеем, а теперь снова приступим. У нас как раз недалеко от дома заливают лед. Ваня и Максим и раньше катались, а сейчас и Вася (младший сын. – Прим. Sobesednik.ru) встанет на коньки.

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Ваня попросил купить ему еще и лыжи. Он достал свои старые лыжи, которые я покупала, когда ему было три года, протоптал вокруг дома лыжню, часа три упорно катался. Главное, чтобы нам повезло с погодой, и к Новому году выпал снег, чтобы не пришлось топтаться в грязи, – говорит Кожевникова.

Мария рекомендует родителям не терять время в период самоизоляции, а побольше думать о развитии собственных детей.

– Мы, например, очень любим конструкторы, – признается актриса.

Впрочем, профессию актрисы Кожевникова пока оставила. Мария призналась, что из-за дистанционного обучения и пандемии трое сыновей находятся дома. И поскольку им требуется внимание матери, Кожевниковой сейчас не до работы.

– С ноября мы на домашнем обучении, в роли учителей выступаем я и моя мама, – рассказала нам Мария. – Я же учитель русского языка, математики, природоведения, а бабушка – учитель английского.

Моя мама живет с нами, я за нее очень переживаю, поэтому дети дома, ведь зачастую они бывают носителями коронавируса. Я недавно отказалась от двух киношных проектов, не могу бросить детей. Для меня здоровье моей семьи на первом месте.

К посещению всяческих новогодних шоу, которые пользуются популярностью у семей с детьми, Мария Кожевникова относится с осторожностью – опять-таки в связи с коронавирусом.

– Нас всегда зовут на различные представления, я с удовольствием пойду с детьми, если будет возможность соблюдать ограничения. Ни для кого ни секрет, что в некоторых помещениях есть специальные ложи... За «елками» бегать не буду. 95%, что мы никуда не пойдем, – отметила звезда.