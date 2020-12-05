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Казючиц после Колтового долго не проработает: таролог о перспективах программы "ДНК" на НТВ

Культура и ТВ
15:26, 05 декабря 2020

Казючиц после Колтового долго не проработает: таролог о перспективах программы "ДНК" на НТВ
Александр Колтовой // Фото: Instagram
Александр Колтовой // Фото: Instagram

Не так давно стало известно о том, что менеджмент телеканала НТВ менее чем за месяц нашел замену погибшему в авиакатастрофе под Москвой ведущему шоу «ДНК» Александру Колтовому. Сообщается, что его место займет актриса и звезда популярных сериалов Анна Казючиц. О том, понравится ли поклонникам передачи новая ведущая, каким будет шоу с ее участием и не постигнет ли ее судьба предшественника, «Пятому каналу» рассказала таролог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, руководство канала сделало хороший выбор и зрителям 37-летняя актриса в роли ведущей непременно придется по душе. Между тем, карты ей говорят, что спустя какое-то время, причем, довольно небольшой его промежуток, в программе все же появится еще один ведущий, мужчина или женщина. Кроме того, таролог считает, что это будет связано, прежде всего, с серьезной занятостью актрисы в других проектах, наконец, продюсеры могут просто захотеть разнообразить выпуски еще одним свежим лицом или даже известным именем.

«Таро в целом это решение одобряют. На самом деле это будет довольно гармонично, поэтому человек, которого подберут ей в пару, будет хорошим партнером», – подчеркивает Абравитова.

Впрочем, несмотря на столь положительные прогнозы, эксперт сомневается, что Анна Казючиц станет бессменной ведущей шоу «ДНК» на много лет. Более того, карты Таро, по ее утверждению, дают довольно точный ответ на этот вопрос, поскольку вероятность длительной работы актрисы на НТВ зависит от целого ряда факторов, однако вероятнее всего работа в программе станет для Казючиц лишь одним из этапов успешной карьеры.

«В любом случае это будет весьма продолжительный период, она даже успеет полюбиться зрителю. Проект разбит на определенные отрезки, поэтому периодическая смена ведущих здесь будет. Сложно сказать, повезло шоу в этом смысле или нет, если говорить о смене ведущих. Зато никто из новых ведущих трагическую судьбу Колтового не повторит. Эти люди не будут трагически уходить из жизни», – добавила таролог.

Теги: #НТВ #Колтовой

Рубрика: Культура и ТВ

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