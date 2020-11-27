"Хочу справедливости!" Режиссер Светлана Врагова планирует вернуться в театр "Модерн"

Мещанский районный суд города Москвы удовлетворил иск бывшего художественного руководителя театра «Модерн» Светланы Враговой к столичному департаменту культуры о защите чести и достоинства. Режиссер рассказала «Собеседнику» историю конфликта, который длится несколько лет.

– Все началось в 2016 году, когда у меня попросту отобрали театр «Модерн», который я создала и которым руководила 30 лет, – делится с нами Светлана Александровна. – На собрании худруков столичных театров в мэрии Москвы тогда еще вице-мэр Леонид Печатников сравнил «дорожную карту» театров с сокращением больниц и медицинского персонала. Я, как бывший медик, окончивший в свое время фельдшерское училище, высказалась против. И вот этого мне не простили. Девять проверок было в нашем театре, а после десятой выявили якобы какие-то финансовые нарушения. Меня сместили с должности.

– Помнится, в интервью нашему изданию директор театра имени Вахтангова, который когда-то работал с вами в «Модерне», Кирилл Крок сказал, что акт о нарушениях был составлен аж на 90 листах, и вас уволили «в связи с утратой доверия»…

– Нет, в статье, по которой меня уволили, было написано «без объяснения причин». Якобы меня пожалели. Знаете, я никак не могу понять, за что на меня так взъелся Крок. Когда-то я сделала из него – монтировщика сцены – своего заместителя. Он уходил из нашего театра, будучи моим другом, и что с ним произошло, не знаю. Какая-то неизвестная мне интрига.

Кирилл начал везде говорить, что «Модерн» был в трудном положении. А у нас всегда с успехом шли блестящие спектакли! То ли заказ какой-то был, чтобы меня уничтожить?! Да, этот акт о нарушениях был, но суды (Тверской и Савеловский суды, и сейчас – Мещанский) уже все это опровергли. Тем более все документы, на основаниях которых меня уволили, департамент культуры в суды так и не предоставил, эти бумаги таинственным образом куда-то исчезли.

– Светлана Александровна, когда подавали иски, чего хотели добиться? Восстановиться снова в должности художественного руководителя «Модерна»?

– Справедливости! Доказать, что у меня не было финансовых нарушений, что меня зря сняли с должности. Насчет восстановления в должности – это уже следующий шаг.

– Вы помните, как вам объявили об увольнении?

– Конечно, это было 6 декабря 2016 года. Я была нездорова, находилась дома. Мне позвонили из театра и сказали, что пришли какие-то люди, бросили мою трудовую книжку на стол и ушли. Меня, Народную артистку России, никто никуда не вызывал, ничего не объяснял, не поговорили со мной. Я впала в жуткую депрессию. Три месяца сидела в сомнениях: а вдруг эти нарушения были?! Вдруг я что-то могла не знать?! Потом, когда стала разбираться в документах, поняла, что все это ложь. И стала бороться.

– А почему вы совмещали сразу две должности: худрука и директора?

– Помнится, как-то режиссер Андрей Гончаров на заседании в министерстве культуры сказал, что нельзя художественному руководителю театра передавать власть директорам. Потому что они таким образом могут заниматься своими темными делами. А худрук никогда не заберет у своего театра ни копейки. Что я и делала. Не пилила деньги с городским руководством, каждая копейка шла на спектакли. А деньги уходили немалые, например, постановка «Катерина Ивановна» стоила 600 тысяч долларов! Ну, не нашла я того директора, которому бы полностью доверяла. И Кириллу Кроку в руки деньги не давала, потому что не доверяла ему.

– Когда все это случилось, вы обращались к сильным мира сего? Наверняка, какие-то знакомства были…

– Только к Юрию Лужкову, который написал письмо Собянину. Лужков полностью был на моей стороне. Я ходила по разным чиновникам, которые потом по разным причинам покинули свои должности, и это дело остановилось. Олег Павлович Табаков хотел вступиться за меня, но не успел, ушел из жизни. Но могу сказать, что многие мои коллеги, например, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, наблюдая ситуацию со мной, перепугались и отвернулись от меня. Все прекрасно понимали, что следующие могут быть они… Если уж Врагову уволили! Один человек, который не поверил в ту грязь, которую вылили на меня, драматург Юрий Поляков. Поэтому и пришлось подавать в суды, которые длились два года. Теперь ждем ответа от департамента культуры Москвы, который должен извиниться передо мной. А потом будем двигаться дальше. Моя цель – вернуться в мой театр.

Контрольный звонок

– Я совсем не в курсе этих судов, – сообщил «Собеседнику» художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов, – поэтому что-либо комментировать тут мне сложно. Судилась-то она не со мной. А вообще, случится может всякое, тем более сейчас во время эпидемии. Но я на эту тему даже не думаю.