Грымов выступил против показа театральных постановок онлайн

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов заявил в интервью порталу NEWS.ru, что онлайн-показы постановок во время пандемии отпугнут потенциальную аудиторию театров.



По его мнению, театр никогда не сможет вписаться в онлайн-культуру и не имеет ничего общего в этом контексте с кино.



«Это ужасно, что начали показывать спектакли. Я видел некоторые эти постановки, прекрасные, вживую и онлайн. В записи это было ужасно. Я читал комментарии зрителей. Я считаю, что именно онлайн-показами спектаклей мы потенциальных зрителей отпугнули ходить в театр. Существование актёра на экране и сцене различаются! Кино — это кино, театр — это театр», — сказал Грымов.

Он также сообщил, что театр «Модерн» отказался от показа своих спектаклей онлайн.