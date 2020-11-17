Стало известно, как умер Роман Виктюк. Sobesednik.ru публикует его последние фото

17 ноября ушел из жизни ярчайший театральный режиссер Роман Виктюк. Ему было 84 года.

Театральная Москва едва успела похоронить Армена Джигарханяна, как пришла другая скорбная новость: на 85-м году жизни скончался режиссер Роман Виктюк.

Виктюк – настоящая легенда российского театра. Его новаторские, порой хулиганские спектакли запрещались одними и вызывали дикий восторг у других. Режиссер гордился тем, что «никогда не обслуживал систему». Он поддерживал перемены на Украине и вступался за участниц группы Pussy Riot.

Виктюк перенес несколько инсультов

28 октября Роману Виктюку исполнилось 84 года.

В этот день друзья и коллеги, которые знали о его проблемах со здоровьем, желали Виктюку, заразившемуся коронавирусом, одного: выкарабкаться. Но он не смог.

Как сообщается, причиной смерти стал инсульт. Далеко не первый в его жизни…

Роман Григорьевич стал легендой российского театра

В августе Роман Виктюк открыл в своем театре очередной сезон и дал интервью Sobesednik.ru – похоже, оно стало последним, как и фото, сделанные в его кабинете. Режиссер посетовал, что врачи ничем не могут помочь Валентину Гафту, которого Виктюк очень ценил и который сейчас тоже испытывает большие проблемы со здоровьем, и решительно поддержал Татьяну Доронину.

Роман Виктюк заступился за Татьяну Доронину

Актрису, худрука МХАТ им. Горького, напомним, отстранили от руководства театром люди, которых Виктюк назвал «бандитами». Роман Григорьевич тогда уже плохо говорил, но ясность и четкость мысли он не терял до конца.

Виктюк ни разу не был женат, у него не осталось детей. Кроме учеников, которые называли его «папой».