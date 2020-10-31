"Якубович умер, закрывайте гроб!": ведущий "Поля чудес" рассказал о своих "похоронах"

СМИ так часто сообщают о «смерти» Леонида Якубовича, что тот решил устроить на кладбище репетицию прощания с самим собой.

Леонид Аркадьевич Яубович, которого уже не раз «хоронили» от разных болезней, решил притвориться покойником и инсценировал собственную смерть. Ведущий «Поля чудес» лег в гроб и спокойно пил водку, но все-таки устроил переполох на кладбище.

Программе «Поле чудес» на днях исполнилось 30 лет, а ее ведущий Леонид Якубович в этом году отметил свой 75-летний юбилей. Телевизионщик пришел в студию программы «Вечерний Ургант», чтобы поделиться воспоминаниями о прожитых годах и работе в любимом зрителями капитал-шоу. Также Леонид Аркадьевич высказался о слухах о своей собственной смерти, которые периодически появляются в интернете.

– Пять лет меня «хоронили», с точностью указывая место, время похорон и проводов, писали, сколько будет продолжаться церемония прощания. Причем «хоронили» от разных болезней, – вспомнил ведущий «Поле чудес».

Однажды Якубович и сам чуть было не распространил слухи о своей кончине. Но сделал он это не специально – лишь хотел снять эффектную заставку для своей программы.

– Я решил снять «рекламную паузу» на кладбище, – поведал Якубович Урганту. – Сюжет, который я придумал, был прост. Вроде как я лежу в гробу, меня несут и собираются закрывать крышку гроба. А я встаю и говорю: «Рекламная пауза!» Была осень глубокая. И вот я лежу себе в этом ящике, ровно как в фильме «Летят журавли», на меня сыпется дождь со снегом, листики падают. Меж тем, один дубль, второй дубль. То венки не так понесли, то еще что-то. Я мерзну…

Потом меня наконец укрыли одеялом и дали грелку, в которую налили водку, дали трубочку. Я лежу себе, удовольствие невероятное…

И вот наконец: мотор, камера. Понесли венки, крышку. Я встаю и еще до того, как успел сказать «рекламная пауза», вдруг понял, что кладбище-то работает! Поток людей идет уже час, все говорят: «Якубович помер!» Когда я сел в гробу, понял, что никогда не видел, чтобы люди так быстро бежали вместе со своими покойниками. На это было страшно смотреть. Они снесли надгробье!

Однако старания оказались напрасны: сцена на кладбище так и не попала в эфир.

– По-моему, я вырезал это из программы. Жалко. Надо повторить… – произнес Якубович.