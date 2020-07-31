Леонид Якубович: Таскаю свой вес и чувствую себя лет на сорок!

31 июля ведущий программы «Поле чудес» («Первый канал») отмечает свой 75-й день рождения.

К этому юбилею Леонид Аркадьевич выложил в интернете свое стихотворение:

Дорогие мои! Опасаясь

За здоровье родных мне людей,

За семью опасаясь, я, каюсь,

Отменяю я свой юбилей!

Вы поймете все верно, надеюсь,

Не сочтете отказ мой грехом,

Я общением с вами согреюсь,

Когда вас соберу за столом!

Вот, как только отступит зараза,

Этот час я теперь сторожу,

Соберу вас, поверьте мне, сразу,

Всех, чьей дружбой я так дорожу!

Канет в лету угроза, я знаю,

Мы откроем бутылки вина

И наполним стаканы до края,

Ну и выпьем за встречу до дна!

Корреспондент Sobesednik.ru позвонил Якубовичу, чтобы поздравить его с юбилеем.

– Спасибо, мне очень приятно, – ответил Леонид Аркадьевич. – Я действительно из-за карантина отменил все публичные торжества. Отмечать буду только в кругу семьи: жена, дочь, внучка.

– Даже президент Белоруссии Александр Лукашенко вас поздравил…

– Да-да. Не только он. Поздравили и наш президент, и премьер-министр, и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, и командующий ВДВ Андрей Средюков – все, все, и бывшие, и настоящие. Конечно, рад, что помнят, что такие у меня отношения с хорошими людьми.

– Леонид Аркадьевич, пройдет юбилей. А что дальше?

– В конце августа намечены съемки «Поля чудес». В планах закончить свою вторую книгу, где я вспоминаю о людях, которых встречал на своем жизненном пути. Еще дописываю вторую пьесу. Рассказать сюжет не могу, скажу лишь, что это комедия положений. Возможно, из этого возникнет киносценарий. Если режиссер, которому это понравится, решит, чтобы я играл, то соглашусь. Есть и несколько предложений по разным телепроектам.

В общем, работаю. Пока есть работа, я жив.

– Все знают, что вам исполнилось 75 лет. А на какой возраст себя чувствуете?

– Лет на сорок. Понимаете, я таскаю свой собственный вес, работаю три раза в неделю, начал опять ходить в тренажерный зал, летаю на самолетах в качестве пилота. У меня все нормально!