"Ток-шоу могут убивать": Сафронов жестко высказался о закрытии Малахова и Кудрявцевой

Сразу несколько государственных деятелей призвали закрыть ток-шоу Андрея Малахова, Дмитрия Борисова и Леры Кудрявцевой. Особенно остро этот вопрос встал после выхода на экраны программ, посвященных певице Наташе Королевой и ее мужу Тарзану (он же Сергей Глушко) – герои и гости телепередач активно обсуждали скандальную измену Сергея. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич намерен поднять вопрос запрета популярных программ в Общественной палате. С открытым письмом к Владимиру Путину, в котором говорит о необходимости прекратить поток желтизны на ТВ, обратилась актриса Мария Шукшина.

Самый знаменитый художник страны Никас Сафронов рассказал, что думает на этот счет.

– Можно, конечно, взять и разом все запретить, но это не решит основной проблемы: если эти ток-шоу выходят, да еще и с высокими рейтингами, значит, их кто-то смотрит, – делится с нами Никас. – В первую очередь нам следует повышать культурный и образовательный уровень населения – и это должно стать в ряд приоритетных проектов нашего государства.

Ток-шоу – это уже неотъемлемая и востребованная область телеискусства, и отказаться от нее насовсем было бы неразумно, – уверен Сафронов. – Тем более что в этих передачах встречаются на самом деле интересные и остросоциальные темы.

Но, возможно, стоит ввести какие-то законодательные нормативы, определяющие работу подобных программ на федеральных каналах. Потому что должны быть какие-то грани – духовные, культурные, интеллектуальные, ниже которых совсем нельзя падать.

Конечно, не надо возвращаться в советское прошлое, когда существовали комитеты по цензуре. Но при этом не должно быть той вседозволенности и пошлости, которую мы зачастую наблюдаем в некоторых передачах.

Постановочные и придуманные шоу вообще не должны существовать. Зрители переживают за героев, волнуются за них. А потом выясняется, что это все – ложь, нас намеренно вводят в заблуждение, чтобы на наших наивных эмоциях заработать побольше денег.

По мнению Сафронова, в ток-шоу должны поднимать социально острые вопросы.

– Сейчас много тем, которые нужно освещать, – продолжает Никас. – И в первую очередь необходимо обращать внимание на людей, которые нуждаются в нашей помощи.

Проблема низкосортных и скандальных программ еще и в том, что там зачастую не думают о последствиях, к которым могут привести лжесвидетельства. Полнейшее безразличие по отношению к героям программы, к их судьбам, чувствам, репутации, здоровью. Вспомните, что было с Джигарханяном, с Серовым… Вспомните, что было с Владом Галкиным – его просто затравили и в конце концов он умер, бедный. Вот такого допускать нельзя. Нужно учитывать, что ментальность у творческих людей более восприимчивая, сердце очень ранимое. Я сам попадался в некоторые перипетии, которые порочили мою честь и достоинство, когда ради финансовых интересов выпускались предвзятые, необъективные программы, наполненные непроверенной информацией.