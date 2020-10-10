Пеговой помогают чулки, а Михалковой – крест: звезды "Ледникового периода" открыли тайны

Участники телешоу «Ледниковый период» признались Sobesednik.ru, какими талисманами притягивают удачу.

Заслуженная артистка РФ, актриса Ирина Пегова никак не может справиться с волнением на льду, несмотря на то, что ее опыту выступления перед публикой можно позавидовать. Пегова поделилась с нами тайной о том, что дает ей чувство уверенности во время прокатки программы в телепроекте Ильи Авербуха «Ледниковый период», который идет в эфире «Первого канала».

– Я всегда очень переживаю перед выступлениями, не знаю, как с этим бороться, – откровенничает актриса. – Чтобы мне не волноваться, когда мы показываем номер, на мне должны быть надеты личные вещи. Сейчас на мне кофта, в которой я играла в спектакле театра им. Маяковского «Таланты и поклонники», очки из спектакля МХТ им. Чехова «№ 13D», мои собственные подвязка и чулки, бабушкины часы фирмы «Заря», сережки, в которых я снималась в кино...

Актриса Мария Луговая, известная по ролям в сериалах «Мурка», «Рыжая» и «Журавль в небе», талисманов с собой не берет. Однако на очередную запись шоу пришла в определенном спортивном костюме... и как мы выяснили, она сделала это не просто так.

– Когда я была в нем в прошлый раз, мы очень хорошо откатали программу, – рассказывает Мария. – Именно поэтому я на всякий случай сегодня пришла в этом же спортивном костюме.

Актриса и кинорежиссер Надежда Михалкова на наш вопрос о талисманах ответила так: «У меня всегда с собой крест!»