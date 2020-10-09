"Выключаю телевизор": Яна Поплавская резко высказалась по поводу карантина

Известная российская актриса театра и кино, теле и радиоведущая Яна Поплавская оказалась в числе тех, кто неоднозначно воспринимает принимаемые властями страны меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. На своей страничке в социальной сети Instagram артистка даже опубликовала большой пост, в котором довольно резко высказалась по поводу неоднозначности происходящего во время второй волны эпидемии и отметила целый ряд негативных явлений, связанных с ситуацией.

«Живем ли мы на самом деле, что с нами будет дальше? Мы будем жить в вечной самоизоляции? Весной заболевших было меньше, но мы все сидели по домам. Теперь же общее количество заразившихся уже более 1,2 миллиона, а в сутки более 11 000 новых зараженных, но нам при этом ничего не запрещают. Просто по-тихому отправляют на удаленку. Теперь я удаленно занимаюсь со студентами и с детьми. Однако в свободное от учебы время все они могут гулять, где хотят, потому что это не запрещено. А вот учиться в классе нельзя. По телевизору нам радостно сообщают, насколько все плохо в других странах. Но у нас все тоже нехорошо, вот только об этом рассказывают как-то обыденно, словно это норма.

Такое ощущение, что мы существуем в полуправде и полумерах – нельзя, но можно; можно, но не всем. Цены повышаются на все, но говорить об этом как-то не принято. Зарплаты никому не поднимают, гонорары урезаются, премии не выплачиваются. Мы все прекрасно понимаем, что наступил сложный период, но что делается для выхода из него? Столько вопросов, что голова раскалывается», – написала Поплавская.

Артистка при этом добавила, что приняла решение отключить телеканалы и включать телевизор только для просмотра хорошего кино.