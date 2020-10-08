Пахнет штрафами: зачем Собянину номера машин и телефонов переведенных на удаленку

Адвокат Леонид Ольшанский дал советы сотрудникам и работодателям, не желающим попасть под колпак мэра.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей предоставить номера машин и телефонов сотрудников, переведенных на удаленный режим работы. Все идет к тому, что сотрудников скоро закроют по домам, а нарушителей будут отслеживать и штрафовать.

Чего ждать удаленщикам и можно ли спорить с мэром, Sobesednik.ru выяснил у адвоката Леонида Ольшанского.

– В Конституции есть 49-я, важнейшая статья о презумпции невиновности, – напоминает юрист. – Никто не должен давать показания против себя, своих родных и близких. Президент нашей страны, когда начался коронавирус, дал полномочия губернаторам и мэрам вводить ограничения. А вот за невыполнение тех или иных требований ответственность может быть предусмотрена только российским законодательством. Если людей наказывают или пытаются наказывать по законодательству Рязани или Казани, это можно оспорить.

Кто вообще сказал, что у человека, переведенного на удаленку, обязательно должен быть телефон? Разве у каждого есть водительские права и автомобиль?! Думаю, можно смело говорить, что компании не располагают сведениями о наличии автомобиля у сотрудника, – советует Ольшанский.

Адвокат напоминает, что «в номере 4-м Бюллетеня Верховного суда, опубликованного в Обзоре судебной практики Президиума Верховного суда РФ, рассмотрены два вопроса»:

1. Наказывать можно только по закону РФ.

2. Наказывать по показаниям камер можно, только если эти камеры работают в автоматическом режиме, т.е. висят на столбе.

– И там сказано, что если сфотографировали какое-либо нарушение фотоаппаратом, телекамерой или телефоном, это незаконно, – поясняет юрист. – Согласно КоАП РФ, наказывать по показаниям камер можно только за нарушения правил дорожного движения и за нарушения благоустройства городов.