Болезнь, бедность и депрессия довели Бориса Корчевникова до святых мощей

Судьба известного российского телеведущего Бориса Корчевникова складывается совсем не так, как у большинства его коллег по телевизионному цеху. Улыбчивый молодой человек с добрыми глазами, который запомнился многим российским зрителям еще по роли в сериале «Кадеты», впоследствии нашел свое место на телевидении и стал ведущим ряда популярных ток-шоу. К примеру, сейчас Корчевников ведет программу «Судьба человека», которая неизменно выходит в эфире телеканала «Россия 1» и заметно отличается по своему формату от традиционных студийных балаганов, которые на федеральных каналах почему-то решили размножать без меры.

Однако за внешней успешностью популярного телеведущего скрывается весьма непростая судьба и целый комплекс проблем, с большинством из которых справляться артисту довольно тяжело. И если ранее сообщалось о том, что Корчевников успешно поборол онкологическое заболевание, то в последнее время разговоры о состоянии его здоровья снова активизировались. Теперь фанаты и СМИ обсуждают проблемы со слухом, которые появились у телеведущего после операции по удалению опухоли мозга. Несмотря на то, что представители артиста эту информацию опровергают, у широкой публики с каждым разом появляется все больше поводов для тревоги.

К примеру, не так давно в эфире все того же шоу «Судьба человека», гостем которого стал Михаил Шуфутинский, многие заметили, что Корчевников выглядит слишком отстраненным и усталым, а иногда ведущий даже говорил невпопад, из-за чего у многих сложилось ощущение, что разговоры о проблемах со слухом не выдумка.

Позднее в прессе появилось очередное подтверждение этих слухов. «Да, у Бориса проблемы со слухом, но он не оглох полностью, как некоторые говорят, у него не слышит одно ухо. В Германии врачи поставили ему слуховой аппарат, который ему здорово помогает», – приводит «Комсомолка» слова неназванного друга телеведущего. Этот же источник рассказал журналистам, что свою болезнь Борис считает следствием работы в шоу «Прямой эфир», дескать, по мнению Корчевникова, кто-то из героев программы его проклял.

Теперь же в прессе начали появляться сообщения о том, что прошедшее лечение и последующая реабилитация, а также проблемы со слухом, которые требуют регулярного вмешательства специалистов, поставили артиста в незавидное финансовое положение и вынуждают искать подработку, чтобы оплатить дальнейшее лечение. Как рассказал промоутер Евгений Морозов, сейчас Борису мало занятости в программе на канале «Россия 1» и должности генерального директора телеканала «Спас», а потому артист активно пытается искать подработку.

«Со мной не так давно связался помощник Корчевникова и предложил стать его директором, устраивать ему корпоративы. Не могу сказать, какой гонорар он хочет сейчас, но раньше он мог выступить в роли ведущего на деловой конференции за 300 000 рублей. Но с ним всегда было сложно работать, в прошлом он был так сильно занят, что иногда мог отказаться от мероприятия в последний момент, что доставляло нам немало хлопот.

Сейчас, насколько мне известно, у него на фоне болезни затяжная депрессия, поэтому он стал редко появляться на светских мероприятиях.

Да и лечение в Германии стоит довольно дорого. Только одно обследование в среднем стоит для него не менее 10 000 евро. Видимо, ему нужны деньги на лечение, поэтому и ищет подработку на корпоративах», – подробно рассказала Морозов.

К слову, сам Корчевников, равно как и его представители, отказываются комментировать состояние своего здоровья. Единственным окном в жизнь Бориса для многих его поклонников остается страничка артиста в социальной сети Instagram. Однако и в Сети он делится в основном лишь проникновенными кадрами и мыслями о высоком. Впрочем, не так давно Корчевников опубликовал редкий снимок с мощами Иоанна Крестителя. На фото можно увидеть, как телеведущий стоит, склонившись над емкостью с десницей одного из самых почитаемых в Христианстве святых. Несмотря на то, что сам Борис редко добавляет подписи к своим фото, в этот раз он отступил от привычки. «Помню рассказ одного артиста. Он приложился к мощам Иоанна Крестителя неверующим, а поднялся от них уже преисполненным верой», – написал телеведущий, добавив, что от одной только мысли о том, что эта рука окунала Господа в реку, он оторопел.

Многие знают 38-летнего Бориса Вячеславовича как глубоко верующего и религиозного человека, а значит, встреча с одной из ценнейших религиозных святынь для него – это не просто важное событие, но еще и возможность получить своего рода поддержку небес, в которых он, судя по всему, нуждается как никогда.