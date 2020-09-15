Волк в новом "Ну, погоди!" будет говорить голосом Гарика Харламова

Шоумен Гарик Харламов будет озвучивать Волка из новой серии мультфильмов «Ну, погоди!»

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм».

По словам Харламова, в перезапуске культового мультсериала нет диалогов, однако есть отдельные реплики, которые требуют особых интонаций. «И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей», – рассказал юморист. Он добавил, что согласился стать Волком с большой радостью. «Этот мультфильм – один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии», – констатировал шоумен.

Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская отметила, что для Волка в «Ну, погоди!» искали артиста с ярким и харизматичным тембром. Помимо этого, его голос должен обладать стопроцентной узнаваемостью и у детской, и у взрослой аудитории. «Именно поэтому кандидатура Гарика Харламова показалась творческой группе прямым попаданием в цель, и мы рады, что популярный шоумен также выразил взаимную заинтересованность в работе над образом Волка», – подчеркнула Осетинская.

Сообщается, что авторы проекта окончательно утвердили и визуальный образ персонажа, который выбирали из более чем 50 вариантов. «При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии», – сказала генпродюсер «Союзмультфильма», уточнив, что Волк поменял гардероб и некоторые привычки, в частности, отказался от курения. По крайней мене, на экране с сигаретой его увидеть будет нельзя.

Работа над перезапуском «Ну, погоди!» началась в этом году. Мультфильм, который будет не прямым продолжением классической версии, а скорее актуальным прочтением истории в бездиалоговом жанре, выйдет в формате 3D. В мультсериале появятся новые персонажи, такие как барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Премьера первой серии намечена уже на декабрь, в общей сложности запланирован выпуск 52 серий.