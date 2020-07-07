"Съемочный день Харламова стоит 750 тысяч рублей, поэтому он шикует и жирует…"

Продюсер Олеся Сазыкина утверждает, что юморист объявил ей «баттл».

Гарик Харламов, который несколько недель назад откровенно написал в своем Instagram о предстоящем разводе с Кристиной Асмус, возмущен тем, что теперь многие комментируют их пару. На днях юморист высказался об организаторе концертов Наталье Субботиной и продюсере Олесе Сазыкиной, которые дали интервью в прессе, где указали на якобы скверный характер Харламова и его привычку везде опаздывать. Гарик сказал, что этих женщин он вообще не знает. Однако Сазыкина, в свою очередь, утверждает, что Харламов якобы сильно лукавит. Об этом она рассказала корреспонденту Sobesednik.ru.

«У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной, и никакой Натальи Субботиной я не знаю, – заявил 39-летний Гарик на своей странице в соцсети. – И дабы опередить моих следующих "продюсеров", "знакомых" и "друзей", признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией, аутофобией, клаустрофобией, верминофобией, галитофобией, дентофобией, зоофобией, лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман, сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное… Но это не причина развода. Истинная причина развода: шопоголизм!»

В комментариях под этим постом многие знаменитости поддержали юмориста и посмеялись над всеми перечисленными, явно вымышленными фобиями и зависимостями, которыми якобы он страдает.

«Ну не знаю, Харла. Как тебя можно в таком упрекнуть. Никогда не опаздывал, сколько работали!» – написал Семен Слепаков.

«Гарик! Из любого положения есть выход! Выходи за меня!» – пошутил Гоша Куценко.

А вот Олеся Сазыкина, упомянутая в том самом посте, юмор Гарика не оценила.

Олеся Сазыкина // фото: личный архив

– Он ведет себя как злой бульдог, – утверждает продюсер. – Гарик Харламов – обыкновенный врун! У меня есть все доказательства того, что я очень много лет работала на канале МУЗ ТВ и была продюсером его собственной плохой программы, которую достаточно быстро сняли с эфира, потому что она не давала рейтинг. Я дала комментарий в прессе о том, что Харламов часто опаздывал на съемки и он – игроман. И его переклинило. Кстати, по моей информации, один съемочный день у Харламова стоит порядка 750 тысяч рублей. Поэтому Гарик шикует, жирует и выглядит очень неестественно для мужчины. Мы друг другу объявили баттл.