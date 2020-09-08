Отрекшуюся от отца дочь Ивана Краско разбил инсульт

Накануне 90-летнего юбилея актёр попытался поговорить с дочкой Галиной. Но тщетно.

23 сентября Ивану Краско исполнится 90 лет. Sobesednik.ru решил узнать, как Народный артист России собирается отметить столь значимую дату.

На юбилей любимого актёра соберутся известные, уважаемые всей страной люди, с которыми Краско связывают долгие годы дружбы. Но к сожалению, на этом празднике не будет человека, которого он ждёт за праздничным столом больше всех: его старшей дочери Галины.

Галина Ивановна отреклась от отца, решив сменить отчество, которое досталось ей от папы. Об этом Sobesednik.ru в свое время написал первым.

Сегодня дочь актёра приходит в себя после инсульта, но папу видеть по-прежнему не хочет.

– Я чудесно провёл это лето, — делится Иван Иванович в интервью Sobesednik.ru. – Сейчас еду в Петербург на репетицию спектакля «Виновник торжества». Меня все спрашивают про юбилей. «У вас красивая цифра», – сказал тут один знакомый. Да, ребята, красивее только 100 лет.

Можно, конечно, говорить, что в душе я молодой… На праздничных пригласительных мы написали, что возраст – это всего лишь цифры. Нет, ребята 90 лет – это 90 лет. В этом возрасте тоже любят, но уже не так, как в 30 или даже в 50 лет.

Поэтому банальностей нести не буду, но и жаловаться я не привык. Для меня самое главное – дружная, крепкая семья и мои дети. Я не терплю ни ссор, ни скандалов. Не терплю! Пацаны мои уже вымахали. Ваня и Федя выше меня на голову. Мы всё лето были с ними на даче, занимались хозяйством, столярничали, гоняли в футбол. Вот теперь моя цель – дать образование моим мальчишкам. В институты они там поступят или куда ещё, главное, чтобы учились по призванию. Да ещё хочу (смеется. – Прим. Sobesednik.ru) внучат понянчить.

– Иван Иванович, а как разрешился вопрос с вашим помощником Славоном, который хотел захватить ваш дом в Вартемягах?

– Вячеслав как-то приезжал ко мне на дачу, прощения просил. Напрашивается мне помочь с юбилеем, привозил образцы пригласительных. Вроде неплохо получилось. Но я минимизировал с ним общение. Исключительно по делу теперь разговаривает, без всякого амикошонства.

Да ну его – этого Славона-охломона. Так бы и выругался матом, но при женщинах не матерюсь. Я в здравой памяти и да-а-леко не в маразме, ребятушки.

Конечно, я не только что закончил институт, но всё хорошо помню и мне надо время, чтобы оправиться от всего этого бардака в моей жизни. Жаль вот только, что зрение меня подводит. Вот что бы я хотел себе вернуть! Столько бы работы по дому переделал, ведь я столяр! А какой же столяр с плохим зрением? Скоро поеду в Вартемяги, посмотрим, как там дела обстоят. Соседи говорят, что Вячеслав перестал там появляться. Я сходил лишний раз к нотариусу, мне сказали: всё в порядке, никто ничего не оформил без вашего участия, не переживайте, Иван Иванович.

Меня знаешь, что беспокоит больше всего? Хочу наладить связь со своей старшей дочкой Галей. Хватит уже ссориться и ругаться! Посмотри, что в мире творится – это не к добру. Эти пандемии, всевозможные катаклизмы, жуткие аварии, перевороты... Неспроста это всё, ребята. Неспроста...

– Иван Иванович, как вы хотите отметить свой день рождения?

– Я знаю точно, что с пушки Петропавловки бахну! Вот это юбилей я себе устрою! А уж что они (друзья и родственники. – Прим. Sobesednik.ru) там задумали, я не в курсе.

«Сюрприз для тебя будет», – мне друзья говорят. Ну, посмотрим, что за сюрприз. В одном из фешенебельных ресторанов города банкет заказывают. Шутка ли дело? Краем уха слышал, кого пригласили. Димочку Харатьяна позвали, Лёнечку Якубовича, Валентину Александровну Петренко (она экс-сенатор от республики Хакасия), Людочку Поргину жду, Жору Мартиросяна, Настеньку Мельникову, Юру Гальцева, Лёшку Маклакова, Серёжку Селина, Юру Кузнецова, Васеньку Герелло, Серёжу Кошонина, Кирюшеньку Ульянова, Сашу Половцева, Лёшу Нилова, Костика Кулешова (продюсера «Виновника торжества»).

Константин Кулешов, актриса Театра комедии Наталья Андреева и Иван Краско / фото: личный архив Константина Кулешова

К Саше Розенбауму собираюсь скоро на концерт, там его и приглашу. Юре надо позвонить Шевчуку. И, конечно, Танечку Буланову, девочку мою хочу видеть. Но прежде всего моя мечта, чтобы за праздничным столом сидела вся моя семья, дети, внуки, правнуки. Это и есть счастье!

Если границы откроют, то обязательно прилетит из Польши мой внук Ванька — Ян Анджей, сын Андрюши со своей мамой, моей любимой невесткой Мириам и моими правнуками. Дочь Юленька с внучкой Ксюшей тоже из Польши собирается приехать. Из Америки прилетит моя любимая дочь Маришка.

Не будет только старшенькой доченьки Гали, которая, видимо, так и не простила меня, что расстался я с её мамой. Дети Галочки, мои внуки были у меня на спектакле. Я всегда рад их всех видеть не только в театре, но и у меня дома, как только они этого захотят. Это же моя родная кровинушка!

Дочь Ивана Ивановича работает обычным кондуктором. Она сама уже почти 10 лет на пенсии. Иван Иванович, расставшись со своей первой семьёй, всегда их поддерживал. Свидетелей этому много, поскольку в родном селе Ивана Краско сплошь и рядом живут Бахваловы, родственники актера по отцу. От рождения Иван Краско – Бахвалов. Краско – фамилия его дяди, брата матери, который усыновил мальчика после смерти своей сестры. Маленький Ваня лишился мамы в 10 месяцев, отец после этой трагедии запил. Ребёнок оставался полностью на руках бабушки, пока не пришёл с фронта дядька, полный его тёзка Иван Иванович Краско. Когда Галина решила сменить отцовское отчество, то даже её отчим заступился за Краско, потому что знает: Иван – человек слова, всегда как мог помогал бывшей жене Екатерине и дочери.

– Всё! Счастливо! – резко оборвала разговор дочь актёра, когда ей позвонил корреспондент Sobesednik.ru.

Я ничего не хочу слышать об Иване Краско! Какой ещё день рождения? Меня разбил инсульт. Не могу говорить, – отчеканила Галина Ивановна и бросила трубку.

По словам близких Галины Ивановны, её здоровье сейчас постепенно приходит в норму. «Уж могла бы позвонить-то папе», – считают родные Галины. «Какие могут быть обиды на родного отца? — сочувствуют соседи Краско. – Иван Иванович переживает, всё-таки человеку 90 лет. Пора бы им уже собраться всей своей большой семьёй и устроить человеку праздник! Иван Краско этого достоин!»