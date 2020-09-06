В оригинале "Египетская сила" звучала иначе: как Клюев придумал знаменитую фразу

Актер Дмитрий Корепин рассказал, каким был его учитель – Борис Клюев, ставший звездой сериала «Воронины».

Народного артиста России Бориса Клюева не стало вечером 1 сентября. В этот день мастер всегда встречался со своим студентами в Щепкинском училище, где преподавал. Но в этот раз ученики его не дождались...

В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru актёр Дмитрий Корепин рассказал, каким был его учитель.

Борис Клюев сам создал образ Николая Петровича в "Ворониных"

– Для меня Борис Владимирович – пример настоящего мужчины, – признается Корепин. – Он был сдержан, учил нас никогда не страдать ни на сцене, ни в жизни.

Мастер был довольно скуп на похвалу, краток, но когда хвалил или делал нам замечания, это было в десятку. Он мне говорил: «Дима, ты большой, с твоей фактурой вообще нельзя суетиться, всё нужно говорить обстоятельно».

«Набирай мясо, Дима, – советовал он мне про мою мускулатуру, – в будущем это будет твой хлеб». Как представитель старой школы, он преподавал так, как сейчас уже не преподают. «Постоянно анализируй, наблюдай за людьми, создавай яркие образы», – учил он студентов. Ведь он сам был создателем ярких образов.

Тот же Николай Петрович из «Ворониных» – полностью созданный им образ. Фраза «Египетская сила» была придумана лично им, только там вместо буквы «г» была буква «б»: ебипетская сила.

Вообще, он был мастером импровизации, своим студентам давал новые имена, которыми их и называл.

«Работай на перспективу», – говорил он своим студентам с мягкой буковой «р», звучало это как «переспектива».

Коллоквиум он называл «коллёквиум». Он был актёром Малого театра, а у актёров Малого театра особенная речь, он трепетно относятся к архаизмам.

Клюев без колебаний поддержал обманутую Татьяну Доронину

– В последние годы я с ним часто делился событиями из своей жизни, советовался, – продолжает Дмитрий Корепин. – Когда началась травля против меня во МХАТ (я заступился за Татьяну Васильевну Доронину, которую безбожно обманули, сняли с поста художественного руководителя, и мне предложили уйти по собственному желанию), я позвонил прежде всего Борису Владимировичу.

«Молодец, Дима, – сказал он мне твёрдым тоном, – что поступил именно так. Нельзя позволять поступать так с женщиной и предавать своих учителей! Моё мнение, что ты не должен уходить по собственному желанию. Но решать тебе, ты мужчина».

Я спросил: «Борис Владимирович, подпишите ли вы письмо в защиту Татьяны Васильевны?» Он без колебаний сказал: «Конечно, подпишу!»

«Когда меня обокрали, Борис Клюев вынул из своего портмоне 16 тысяч: "Держи и больше не теряй"»

– Как-то перед зимними каникулами у меня вытащили кошелёк, там у меня были все деньги, которые я собирал на дорогу домой, в Симферополь, – вспоминает Корепин. – Это была для меня была приличная сумма, я собирался на эти деньги жить на каникулах. Выслать эти деньги мне никто не мог, а заработать новые уже времени не было. Старшие товарищи, у которых преподавал Клюев, мне посоветовали подойти к Борису Владимировичу, хотя я не знал, что буду ему говорить.

Что-то я там пролепетал, мастер выслушал и спросил: «Так, сколько у тебя украли?» «16 тысяч», – ответил я. Он тут же достал из сумки портмоне, отсчитал эту сумму: «Держи. И больше, пожалуйста, никогда не теряй». Я пообещал вернуть. «Не надо мне ничего возвращать, – ответил Борис Владимирович. – Дима, будь внимательным и не таким наивным».

Таким Борис Владимирович был во всём.

Последний день рождения Клюев отпраздновал в новом доме под Гурзуфом

На встречу курса в октябре прошлого года он уже не смог прийти, – говорит Дмитрий. – Но мы никогда не переставали общаться. Борису Владимировичу можно было позвонить, попросить совета по работе. Он всегда был на связи, всегда был готов выслушать, поддержать.

Последний раз я ему звонил 13 июля, в день его рождения. Поздравил, рассказал о своей новой роли, спросил его творческий совет. «Борис Владимирович, я вами горжусь, всем рассказываю, что мой учитель – Борис Клюев». «Правильно!» – ответил он, до последнего не теряя чувства юмора.

Поздравляя Бориса Владимировича, я рассказал, что мои друзья в Симферополе обожают его и просят плакат с автографом от Николая Петровича. Он пообещал сделать это и стал рассказывать о себе: «А я сейчас еду по улицам Симферополя. Мы теперь живём в Айдани, в четырёх километрах за Гурзуфом. Выстроили здесь новый дом, за который я пять лет назад внёс деньги. Сегодня мы с супругой и друзьями отмечаем здесь мой день рождения».

«Супер, Борис Владимирович! Я в августе к вам могу заехать», – порадовался я за учителя.

«В августе я буду уже на работе, – сообщил Клюев. И снова заговорил обо мне. – Всё очень хорошо у тебя продвигается. Главное, не дёргайся». Борис Владимирович дал несколько советов, касающихся моей новой роли, и сказал: «Удачи тебе. Звони!»

С 15 августа я был в Крыму, отправил ему фото с приветом из Гурзуфа. Он же меня всегда называл представителем солнечного города.

Но это сообщение у меня так и осталось в непрочитанных, на связь он больше не выходил... Это было плохим знаком, но все его друзья и близкие люди старались не думать об этом.

– К сожалению, – сетует Дмитрий, – уходят такие люди, которые сохраняли традиции Щепкинского училища. Борис Владимирович его окончил, в нём преподавал. Он трепетно относился к традициям школы Малого театра. Когда Бориса Клюева не стало, я прочитал интервью с Георгием Дроновым, тоже выпускником Щепкинского училища. Он рассказывал, что на площадке сериала «Воронины» актеры жили дружной семьёй. Это щепкинская школа, наши традиции дружбы. Так сложилось, что все главные роли в ситкоме сыграли Щепкинцы. Может быть, это и есть секрет успеха... Ученикам Бориса Владимировича я приношу свои соболезнования. Всем нам терпения пережить эту утрату.

«Ну, на этой жизнеутверждающей ноте попрощаемся», – этой фразой Борис Клюе заканчивал все лекции, экзамены, все разговоры со студентами. Он так прощался…