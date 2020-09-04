Опубликованы последние фото Бориса Клюева, сделанные незадолго до его смерти

В распоряжении Sobesednik.ru оказались эксклюзивные кадры со съемочной площадки последнего фильма актера.

Незадолго до ухода из жизни Борис Клюев, звезда советского кино и сериала «Воронины», успел сняться в короткометражном фильме о мушкетерах «Легенды навсегда». Как рассказал нам режиссер ленты Георгий Малиновский, уже тогда Борис Владимирович болел, но отнесся к начинающему постановщику по-отечески. Рабочие моменты со съемок, сделанные на площадке, в гримерной Малого театра, на улице, публикует Sobesednik.ru.

– Это была моя первая серьёзная работа, поэтому Борис Владимирович постоянно меня поддерживал, старался разряжать обстановку. Рассказывал мне ситуации, которые происходили на съёмках «Трёх мушкетёров» – не ради забавы, а чтобы я был готов к любым неожиданностям.

Одна такая нестандартная, комичная ситуация и произошла на съемках фильма «Легенды навсегда». Тут сразу стоит пояснить, что Георгий Малиновский до знакомства с Борисом Клюевым не смотрел ни одной серии «Ворониных», а начав работу с актером, поскольку тема сериала периодически всплывала, решил войти в курс дела и «быстро погуглил про ситком».

«Борис Владимирович, я восхищался графом Рошфором в вашем исполнении, мне нравился ваш Майкрофт в Холмсе. Вы совсем не ассоциируетесь у меня с Николаем Петровичем Ворониным», – поделился режиссер своими впечатлениями с Клюевым.

– Да ты не расстраивайся, – ответил актер с улыбкой. – Если бы Рошфор был реальным персонажем, то к старости он бы превратился в Николая Петровича. Ему было присуще чувство юмора, самоиронии.

Одну из сцен «Легенд навсегда» снимали в кинотеатре «Иллюзион»: по сюжету, мушкетеры приходят в кинозал, смотрят свой же фильм и «перемещаются» в экран, обретая таким образом бессмертие.

– Борис Владимирович стоит загримированный в фойе, ждёт команды «Мотор!» – и тут мы, киногруппа, которая была в зале, слышим какие-то голоса, – вспоминает Малиновский.

Я выглядываю в фойе и вижу, как какой-то мужик стоит и докапывается до Клюева. «Ну скажи "Галя, жрать!"», – говорит ему незнакомец. – Да скажи ты наконец "Галя, жрать!", как обычно говоришь!»

Я, который не смотрел «Ворониных», не могу понять, чего этот мужик от нашего актера хочет. Зову администраторов и говорю: «Ребята, выведите этого хама из кинотеатра!» Они его быстро вывели.

И тут ко мне подходит Клюев: «Георгий, ты что наделал?!» «А что?» – недоумеваю я. «Это же замминистра культуры!»

Тогда до меня доходит, – делится Георгий, – я вспоминаю, что разрешение на съёмку в этой локации мы подписывали в Минкульте. Моя помощница говорила, что они ещё ее спрашивали: «А Клюев точно снимается?» Вот и приехал на съёмку заместитель Мединского, который тогда возглавлял министерство культуры...

«Так Борис Владимирович, а почему он заставлял вас просить жрать у какой-то Гали?» – никак не мог понять режиссер.

«У меня в "Ворониных" жену зовут Галей, – объяснил ему актер, – я часто говорю ей эту реплику. А у замминистра тоже жену зовут Галей. Вот он и хотел, чтобы я сказал ему эту фразу на телефон и чтобы он своей жене как сюрприз отправил эту фразу!»

После съемок Борис Владимирович звонил поинтересоваться, как у меня дела, – продолжает Малиновский. – Он переживал за картину, за меня. Со свойственным ему чувством юмора спросил: «Георгий, ну что, мы скоро едем в Канны?..»