Звезды "Ворониных" заявили о закрытии сериала после смерти Бориса Клюева

Актеры считают, что без Николая Петровича с его «египетской силой» ситком будет уже не тот.

Ворчливого Николая Петровича, главного героя сериала СТС «Воронины» в исполнении Бориса Клюева, который умер 1 сентября, любили все: молодые за крылатые фразы вроде «египетской силы», люди в возрасте – за юморную «бытовуху». Без него трудно представить сериал.

Sobesednik.ru связался со звездами ситкома, чтобы узнать, что будет с «Ворониными» теперь.

– Нам всем сейчас очень тяжело морально, – призналась нам дрожащим голосом актриса Юлия Куварзина, сыгравшая в сериале «Воронины» одну из главных ролей. – Я испытываю благодарность и счастье, что была знакома с Клюевым, что нам довелось вместе поработать. Очень горько и грустно, что Бориса Владимировича больше нет с нами. Хочется просто подумать о нем, а не что-то говорить...

Герой Александра Сухинина был лучшим другом Николая Петровича в ситкоме. В жизни артисты не были настолько близки, однако новость о кончине коллеги была шоком и для Сухинина.

– Последний раз мы виделись с Борисом Владимировичем год назад в июле на съемках «Ворониных», – вспоминает Александр Степанович.

Он никогда не жаловался на болезнь, но не раз говорил о том, что устал, что сил совсем нет. Видно было, что наш ситком его уже напрягает, хотя держался он хорошо.

Клюев был очень доброжелателен, никогда не срывался, даже если были какие-то косяки от партнеров. У него были прекрасные отношения со всеми участниками кинопроцесса. Новость об его уходе выбила меня из колеи, я не ожидал такого.

По мнению Александра Сухинина, шансы на дальнейшее существование «Ворониных» без Клюева крайне малы.

– Продолжать сериал не планировалось, да и без него нет смысла снимать дальше, – считает артист. – Думаю, то, что Борис Владимирович был нездоров, также повлияло на решение создателей не продолжать сериал.

Николай Петрович был гвоздем сериала, центровой фигурой. Вокруг обаяния Бориса Клюева, его таланта и мастерства все крутилось. Это не напыщенные слова, он действительно профессионал высочайшей пробы.

Как говорят сами артисты, съемки полюбившегося зрителям сериала летом были последними, однако зрители часто слышат такие заявления и через пару лет видят новые сезоны на телевидении. Генеральный директор телеканала СТС Вячеслав Муругов подтвердил, что о съемках новых сезонов создатели пока не думали, тем более после случившейся трагедии.

«Огромная потеря для нас, – говорит в официальном обращении Муругов. – За годы работы над «Ворониными» Борис Владимирович стал фактически частью семьи СТС, и его уход мы переживаем как уход родного человека. Все наши мысли сейчас с его близкими, мы соболезнуем и скорбим. Вопросы, касающиеся производства сериала, сейчас не главные, мы пока не думали об этом».

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Перед смертью Клюев попал в реанимацию

Для актрисы Малого Театра Полины Долинской народный артист был наставником. Студенткой она перенимала у Бориса Владимировича знания. Став актрисой, играла с ним на одной сцене.

– Да, мы играли вместе в нескольких спектаклях, – подтвердила в интервью Sobesednik.ru Долинская. – Борис Владимирович сделал много для меня, как и для других своих студентов. Своей актерской карьерой я обязана ему, он предлагал мою кандидатуру для работы в нашем театре. Всегда очень опекал и поддерживал, был товарищем. Он всегда учил нас профессионализму – не терпел опозданий, незнания текста. Борис Владимирович относился к профессии с большим уважением и требовал того же от своих учеников.

Борис Владимирович был не только талантливым артистом, но и очень сильным человеком, личностью. Никогда не говорил о своей болезни. Казалось, что недуг где-то далеко, будто он его поборол. На последних спектаклях до пандемии он уставал больше, чем обычно.

– Нельзя было сказать, что он болен, всегда стойко держался, хоть мы и знали о его болезни, – говорит Полина. – О смерти наставника узнала от коллеги во вторник вечером. Мы знали, что несколько дней назад он попал в реанимацию. Очень удивились, но верили, что он справится, как всегда...