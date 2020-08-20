Панин отказался от наград и званий в знак протеста против Лукашенко

Число деятелей культуры, критикующих лидера Белоруссии из-за жестокого подавления мирных митингов, продолжает расти.

Режиссер лукашенковских парадов на День независимости Белоруссии и церемонии открытия чемпионата мира по хоккею Вячеслав Панин отказался от звания заслуженного артиста Белоруссии и от медали Франциска Скорины.

Поводом для отказа стало массовое награждение президентом страны белорусских силовиков.

«Цинизм власти зашкаливает. Признаюсь, это оскорбительно для меня. Я не хочу стоять в одном ряду с людьми, которые вчера истребляли и калечили мой народ. Я выхожу из этого ряда, – написал Панин. – Я делаю шаг вперед и становлюсь в один ряд с Латушко и всеми купаловцами, людьми честными, принципиальными и настоящими гражданами своей страны».

Ранее руководитель одного из ведущих театров страны – Национального драматического театра имени Янки Купалы – Павел Латушко был уволен за участие в протестных акциях. В ответ коллектив театра массово написал заявления об увольнении. Латушко в итоге вошёл в Координационный совет оппозиции, членов которого Лукашенко называет «прикорытниками» и «нацистами».

Режиссёр Панин процитировал Фаину Раневскую, называвшую награды «кучкой погребальных принадлежностей». «В контексте сегодняшнего дня эта ирония приобретает двойной зловещий смысл», – добавил он, пояснив, что «иначе поступить не могу».

«Я ни в коем случае не призываю последовать моему примеру, но вместе с палачами я не могу и не хочу находиться в одном ряду. Знаки отличия и документы на награды я верну в Министерство культуры в ближайшее время».

Ранее от ордена Франциска Скорины отказался российский дирижёр Владимир Спиваков. Множество российских артистов высказали своё негативное отношение к происходящим в Белоруссии событиям, связанным с силовым подавлением протестующих, недовольных фальсификациями итогов президентских выборов. В их числе Земфира, «Би-2», Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Диана Арбенина, Максим Леонидов и многие другие.