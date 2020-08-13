Киркоров, Башмет, Садовничий: Кто может отказаться от наград Батьки после Спивакова

Дирижёр и директор Московского международного дома музыки Владимир Спиваков отказался от белорусского ордена Франциска Скорины на фоне жёсткого разгона протестующих в городах Белоруссии.

«Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране, — говорится в открытом письме Спивакова. — Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили».

Заметим, что Спиваков в своё время был доверенным лицом Путина, поддержал события вокруг Крыма.

Sobesednik.ru оценил, кто ещё из известных россиян, награждённых Лукашенко этим высшим белорусским орденом для людей культуры и искусства в последние 20 лет, может решиться на такой же гражданский поступок.

Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи (2018)

Зельфира Исмаиловна может сослаться на собственный статус (который, впрочем, сопоставим со статусом Спивакова), на то, что орден был вручен скорее не лично ей, а галерее. К тому же, если Владимир Теодорович может позволить себе не приезжать в Белоруссию в том случае, если Лукашенко останется у власти, то г-жа Трегулова вряд ли захочет обрубать культурные связи с родиной Шагала. Сотрудничество с белорусскими музеями у Третьяковки, впрочем, вряд ли носит масштабный характер.

Виктор Дробыш, продюсер (2015)

Дробышу вряд ли приятно смотреть на происходящее в Белоруссии. Но он спродюсировал выступление певца Ivan’а на «Евровидении» от этой страны, когда к конкурсу было приковано большое личное внимание Лукашенко. Конфликтов у Дробыша хватает – достаточно вспомнить его жёсткие отношения с главой Русской медиагруппы Владимиром Киселёвым. Отказываться от ордена не планирует, упирая на то, что не видит связи между вручением ордена и народом Белоруссии. Поступок Спивакова продюсер назвал «громкими действиями».

Владислав Фронин, главный редактор «Российской газеты» (2015)

Здесь только вопрос статуса: главный редактор правительственной газеты, как и дипломаты, вряд ли положит орден без санкции сверху.

Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа (2014)

Как ни странно, именно Пиотровский мог бы стать самым вероятным кандидатом на отказ № 2. Михаил Борисович – человек достаточно прогрессивных взглядов, при этом одних только иностранных орденов в его арсенале почти два десятка. Пиотровский, между тем, дважды был доверенным лицом Путина, в 2012 и 2018 годах и даже избирался в Думу от «Единой России» (от мандата отказался).

Филипп Киркоров, певец (2012)

Киркоров устроил шоу с Александром Лукашенко всего месяц назад на «Славянском базаре». Получив очередную награду от Батьки, стал ему намекать, что неплохо бы присвоить звание Народного артиста Белоруссии (потому что аналогичные звания в России, Украине и Молдавии в арсенале артиста уже есть). Лукашенко рассмеялся.

У Филиппа, несмотря на всё то, что мы о нём знаем, иногда включается обострённое чувство справедливости, но, пожалуй, после шоу на «Базаре» выкидывать обратный фортель было бы неразумно хотя бы с точки зрения пиара. А пиар Филя чтит.

Юрий Антонов, певец (2010)

Поздний Антонов – абсолютно прагматичный человек. В последние годы его очень интересует политика, и он даже признавался, что предпочитает информационные радиостанции музыкальным. Но вряд ли этот интерес лежит в области прав человека.

Юрий Михайлович, несмотря на весь песенный романтизм, человек крайне жёсткий. И если представить, что президент Белоруссии – это он, демонстрантам с бело-красно-белыми флагами вряд ли бы стало легче.

Юрий Башмет, дирижер (2008)

Башмет, как и Дробыш, уже высказался, что орден отдавать не будет. Сказал, что это часть его жизни, а если отдать, то это «нарушит её цельность». В отличие от Антонова, Юрий Абрамович известен как человек творческого полёта не только на сцене, но и в кулуарах.

Юрий Григорович, хореограф (2007)

Юрию Николаевичу 93 года, в его наградном арсенале два ордена Ленина, Ленинская премия, две Госпремии СССР. Он герой соцтруда, а звание народного артиста получил аж в 1973 году. Что он только не пережил! Орденами разбрасываться не будет.

Николай Басков, певец (2006)

В 2018 году Басков на «Славянском базаре» нежно обнимался с Лукашенко прямо во время исполнения песни «Все цветы» на церемонии открытия. Николай – человек-праздник-позитив, интереса к политике особенно не проявлял, но благодарить власть и лично Александра Григорьевича никогда не забывал. Себя, а также цветы и титулы тоже любит очень, поэтому шансы на сдачу ордена нулевые.

Надежда Бабкина, певица (2006)

Надежда Георгиевна – просто находка для любого руководителя. В кулуарах мозг, конечно, может вынести, добиваясь, например, именного театра (и ведь проще дать), зато в «паблике» строго соблюдает принятый в чиновничьей среде политес. Вот уж кто за «стабильность без всяких вот этих вот».

Шансов, что Бабкина сдаст орден, ещё меньше, чем у Баскова, даже если на улицах Минска начнутся массовые расстрелы.

Виктор Садовничий, ректор МГУ (2001)

Не ссориться с властью – одно из главных правил Виктора Антоновича. Логика Садовничего, скорее всего, будет сродни логике Трегуловой. Даже если порыв и возникнет, он сам же сочтёт его сиюминутной эмоцией. За ним университет. Допустить «вольнодумства» и «брожения умов», с которым сейчас так отчаянно стали бороться в Высшей школе экономики, нельзя.

Александра Пахмутова, композитор (2000)

Пахмутова – тоже человек-праздник. Никакого негатива, тем более политического. И хотя её «позитив» не связан ни с имиджем, ни с пиаром, скорее всего, она предпочтёт принцип «no war make love». Как и в случае с Григоровичем, ей уже очень много лет, и тоже два ордена Ленина. Пережито немало революций и кровопролитий, поднимать панковскую бучу ни к чему.

Среди граждан других государств в лауреатах ордена Скорины ходят нобелевский лауреат и экс-гендиретор МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадеи (Египет), Николай Гнатюк (Украина), Пьер Карден (Франция), экс-премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, несколько иностранных послов.

Из числа тех, кто стал лауреатом награды Лукашенко «Через искусство к миру и взаимопониманию», которая вручается ежегодно на «Славянском базаре» и сопровождается заложением именной звезды у Летнего амфитеатра, пойти в отказ смогли бы Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, София Ротару, Алла Пугачёва.