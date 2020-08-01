Племянница Числова: Когда богатый любовник бросил Сашу, он очень страдал

В августе прошлого года не стало Александра Числова. Он не получил актёрского образования, но в его фильмографии около 300 картин, среди которых «Сто дней до приказа», «Холод», «Я тебя обожаю...», «Петербургские тайны», «Каменская», «Знахарь».

Уход Александра стал ударом для его племянницы Светланы Андриановой, для которой он был не просто дядькой, а отцом, старшим братом и самым близким другом. Числов настолько переживал за свою любимую Светку, что и после смерти предупреждает её о возможных опасностях, приходя к девушке во сне.

– «Мне тебя жалко», – сказал мне Саша, когда я везла его в больницу, – вспоминает Светлана. – «А почему жалко?» – поинтересовалась я у него. «Ты не представляешь, какие у тебя алчные родственники». «С чего ты взял?» – удивилась я.

Спустя время я поняла, что его слова были пророческими. 22 ноября у меня день рождения, а 23 числа мне снится Саша.

«Что ты расслабилась? – говорит он мне. – Тебя ждёт ещё такая война!» Три ночи Саша мне снился. Я его поминала, в церковь ходила. Но забыть эти сны не могла, а потом грянули суды, о которых я и не предполагала. – Бабушка подала на вас иск в суд?

– Да. Она считает, что квартира Саши в районе метро Алтуфьево должна принадлежать ей. Меня сразу обвинили в том, что я не пускаю бабушку в Сашину квартиру, в которой я прописана. Бабушка там никогда и не жила. Сотрудники одного из телевизионных каналов попросили меня, чтобы я их туда впустила вместе с бабушкой и её адвокатом. Я была не против. И тут я узнаю, что моя бабуля уже написала доверенность на этого адвоката. Я скандал подняла. Доверенность расторгли. «Бабуля, – поинтересовалась я, – а чем ты будешь с адвокатом расплачиваться?» «А я отдам Майе квартиру, она мне за это домик в пригороде купит, а остальные деньги пусть себе забирает», – ответила бабуля. Удивлению моему не было предела. Тут я сразу вспомнила, о чём меня предупреждал Саша. Видимо, всё видит с небес.

– Светлана, а какие у вас были отношения с бабушкой до всех этих событий?

– Нормальные. Бабушка жила с дедушкой, он в 2005 году умер. Я жила со своими родителями, а потом приехала учиться в Москву, поселилась у дядьки. Саша меня с детства к Москве готовил.

Александр Числов со своей племянницей

Помню, как он мне схему метро подарил, чтобы я названия запоминала. «Света, тебе всегда есть куда возвращаться», – сказал мне однажды Александр. Бабушка оставалась жить в деревенском доме, куда переехала из Грозного, наша семья родом оттуда. Потом её дом сгорел, мы с Анатолием, моим мужем, купили ей другой дом, начали делать ремонт, но там бабушке не понравилось. Не понимаю, как такой чистый хороший ремонт мог не понравиться, ведь в её доме была вечная антисанитария!

Саша приезжал к ней, наводил порядок, мыл посуду, которая накапливалась за долгое время. Сосед предложил ей съёмное жильё за пять тысяч рублей. Одно время бабушка решила заниматься сельским хозяйством, развела животину, разбила огород. Толик постоянно к ней ездил, привозил то корм, то навоз. Проку от этого хозяйства не было, но зато она занималась делом, которые ей приносило удовольствие.

Сейчас она живёт у своего зятя, моего отца в Северодвинске, там и мой брат со своей семьёй. Вова приезжал ко мне на Новый год в 2019 году вместе с детьми и женой. Я купила племянникам кроватки и кресло в машину. Мы хорошо проводили время, но теперь Вова со мной не общается. 24 октября я попала в аварию, уцелела чудом, автомобиль в утиле. Об этом несчастье моего брата оповестил Толя.

Но никто из родственников мне не позвонил и не спросил, как я себя чувствую, да и раньше моими делами интересовался только Александр. И Толя, конечно.

– Зачем выкупали у дядьки квартиру, которую он вам завещал в 2013 году?

– Саше нужны были деньги, четыре с половиной миллиона. Я не стала спрашивать, на что он собирается их тратить. Хорошо, что Толя располагал такой суммой, мы её отдали в апреле 2019 года, а в августе Саши не стало.

Он говорил о каком-то друге, который попал в беду. Мог ему отдать деньги, а мог матери переправить, он же всё время ей помогал. На себя он мало тратил, был бессребреником. Мог сниматься бесплатно, любил помогать молодым режиссёрам, всячески продвигал их работы. Перед смертью у Саши уже не было ни копейки…

В июне он поехал к своей маме, перед этим мне позвонил. «Зачем ты туда едешь?» – поинтересовалась я. «Мы так решили», – ответил Саша. Я подумала, на чём же он там спать будет, у бабушки второй кровати нет. Отправила ему деньги на раскладушку. Две недели они мирно жили, но потом рассорились.

– Известно, что Валентина Александровна выставила на улицу вашего дядюшку.

– Пару недель они жили нормально, а потом между ними начались разлады, такое бывало. Я отправила Саше денег на гостиницу, а потом забрала к себе, у меня тоже был домик в Юхнове, где бабушка жила. Туда я забрала и Сашу.

Мы с дядькой как-то собирались обедать, пришла бабуля. «Можно, – говорит, – я у тебя смородину соберу?» – «Собирай». Саша, как увидел маму, начал ругаться. «Зачем ты её впустила за смородиной?!» – возмущался он. Но я их помирила. Мы все вместе сели за стол. Они нормально общались. Это был наш последний совместный обед и последняя встреча мамы с Сашей. Через месяц его не стало.

Актер любил проводить часы в саду Светланы

– Александр понимал, что с ним происходит?

– «Света, похоже, я ухожу», – сказал мне дядька, когда я перевозила его из одной больницы в другую. «Да прекрати! – всё, что я могла ответить. – Сейчас врачи тебя подлечат, всё будет нормально».

Он сначала лежал в «карманной клинике» телеканала, там уже предполагали, какой может быть диагноз. Мне посоветовали его забрать домой, вызвать «скорую», сказать, что у него проблемы с лёгкими. Я так и сделала.

Две недели мы пролежали в 33-й больнице в Сокольниках, где стал известен окончательный диагноз, что он ВИЧ-инфицированный. А потом его перевели в специальный центр для больных СПИДом. Мы бы и сразу туда поехали, но мест не было. Нас положили, а утром рано мне позвонили и сказали, что дядя скончался.

Я начала заниматься похоронами. 3 сентября с Сашей прощались самые близкие. Верочка Колосовская прилетела из Ставрополя. Вера была для него сестрой, поэтому, может быть, он относительно не тяжело пережил уход своей сестры Натальи, моей мамы, 6 лет тому назад. Они постоянно созванивались, ездили вместе на фестивали. Веру с Сашей познакомил его лучший друг и любимый режиссёр Хусейн Эркенов на съёмках своего фильма «Залезь на Луну», эту картину он снимал в доме Веры. Хусейн и Вера – замечательные люди, они и сейчас рядом со мной.

Хусейн Эркенов и Александр Числов

– Как Числов узнал о своём заболевании?

– Мы с ним об этом не говорили. Сначала он спрашивал обо всём Киру, которую считал своей второй мамой, она ушла в марте 2019 года, мы тоже за неё боролись.

Кире он жаловался на то, что нога распухает, это было за год до печальных событий. Меня попросил купить ему большие ботинки, потом тапки, потом мы выбирали с ним большие босоножки, приобрели эластичные чулки, которые Кира советовала, какую-то мазь.

«Саша, покажись врачам, – пыталась я его уговаривать, – ты же можешь остаться без ноги». Но Саша до последнего не хотел обращаться к докторам, он их боялся. Помню, прихожу к нему в больницу, он мне показывает руки в уколах. «Посмотри, – говорит, – что они со мной сделали, Светка».

Но заставить дядюшку что-то сделать было невозможно, у него был твёрдый характер, если уж решил что-то сделать, то не отступался. Поэтому, наверное, и покорил Москву, добившись в профессии всего, чего хотел. «Света, я всем доволен, – говорил он мне, – сыграл всё, что хотел и где хотел. И даже на съёмках фильма «Парижане» познакомился с Пьером Ришаром». Был счастлив! Саша бережно относился к своему творчеству, у него были нарезки его картин, которые он любил показывать всем, кто приходил к нему в дом. Он жил своим творчеством, своей работой.

Мы сидим со Светланой на Цветном бульваре – просто беседуем на лавочке.

– Это не случайно, что мы здесь, – заметила Света. – Саша, приехав в Москву, начинал с «Цветного», он здесь работал сторожем. В цирк Никулина хотел устраиваться, нашёл выходы на Юрия Владимировича. У него была дилемма, стать клоуном или артистом кино, второе перевесило. Театр Саша не любил. «В театр надо каждый день на репетиции ходить, — говорил Саша, – там вечно от кого-то зависишь». Он не любил от кого-то зависеть, был свободным человеком.

– Чем он увлекался?

- На концерты любил ходить. Я ему дарила билет на концерт в честь 60-летия Игоря Крутого, у него было много эмоций. На Лолиту мы вместе ходили. Он обожал Аллу Пугачёву, казалось, что знал о каждом шаге Аллы Борисовны. Я с детства помню пластинки у Саши с песнями Пугачёвой. Книги собирал, он их покупал и прямо в упаковках расставлял по полкам. Если я хотела почитать книгу, то он мне её покупал, а с полки не разрешал брать.

Саша любил путешествовать, но только по России, Углич любил. Я ему много раз предлагала полететь со мной на отдых за границу. «Нет, – отказывался он, – я люблю Россию». Одеваться Саша любил по-молодёжному, майки себе стильные покупал, футболки интересные, кепочки смешные любил.

– Что осталось дорогого от дядьки?

– Мне запомнился подарок, который он из Углича привёз. Это мышка ручной работы и валенки. Всё это осталось на память… Уши помог мне проколоть. В шестом классе я купила себе серёжки, рано зарабатывать начала. Мы с мамой собирались грибы, продавали, я денежку копила. Саша отвёл меня в салон, я плакала, когда уши кололи, он меня успокаивал. И вот этот крестик… (Света показывает крестик на цепочке) мне подарил Саша. Он был моим крёстным.

Александр Числов с маленькой Светланой

– Как вы думаете, ему бы понравилось, что сейчас открываются тайны его личной жизни?

– Ему было всё равно.

– Он был самодостаточным человеком?

– Абсолютно. Он называл себя единичной штучкой. «Пусть обо мне говорят», – ответил мне Саша, когда я у него спросила, зачем он больным снялся в телевизионной программе.

– Ваш дядя когда-нибудь пытался строить отношения с женщинами? Хотел детей?

– Никогда про детей не говорил. Среди женщин у него были подруги. Он умел восторгаться красивыми и талантливыми женщинами. Он считал высшим пилотажем, когда актриса искренне плакала в кадре. На съёмках он познакомился с Еленой Яковлевой. «Ты не представляешь, какой Лена хороший человек, – делился он со мной. – Она настоящая». Ему очень нравилась Ира Цывина, светлая ей память. «Ира такая клёвая, – говорил Саша, – она такая лёгкая, воздушная». Ирина ему всё время сладости передавала. «Такая молодая, красивая ушла из жизни», – очень горевал Саша, когда она погибла. Вот и забрала его Ирина вслед за собой. Наверное, он ей нравился, потому что был бескорыстным человеком.

– Хусейн считает, что Сашу погубили любовники...

– У Саши был один любовник, который его потом оставил.

Это был очень богатый человек. Между ними были настоящие чувства, Саша переживал этот разлад, долго приходил в себя. Наверное, все оставшиеся годы. Он был однолюбом. На похоронах Саши его бывшего любимого не было. Всех последующих его ухажёров любовниками уже не назовёшь.

Александр не любил оставаться вечерами дома в одиночестве. Если Саша вечером сидит дома, значит, у него плохое настроение, что было крайне редко. «Саша, – говорила я, – вечерами надо сидеть дома». «Я тебе не старик какой-то! – протестовал Саша. – Хочу везде ходить, хочу тусоваться!»

– Какой была ваша последняя встреча?

– Приехав в СПИД-центр, я спросила докторов: «Вы его вытянете из этого состояния?» «Вытянем», – обнадёжили меня. Была надежда, что мой дядька будет жить. Потом я зашла к Саше. Мы посмотрели друг на друга, улыбнулись друг другу. Вязла его за руку и долго держала… «Я люблю тебя, Саша», – сказала я. «Я, – говорит, – тебя тоже». Вот и всё…