Жан Даниэль: Александр Числов даже своим уходом сделал себе роль

Казалось, что Александр Числов был умалишенным. Телеканалы так показали. Его и на такие роли приглашали. А он был рад любой работе и любому вниманию.

Самое безобразное, что на его болезни и смерти телевидение и якобы его друзья продолжают зарабатывать. Он действительно привечал людей в своей квартире (например, один человек, который везде говорит, что он близкий друг, бесплатно у него прожил 15 лет, видимо, рассчитывая, что тот ему отдаст квартиру).

Саша не хотел быть один, и теперь ЭТИ везде рассказывают про него гадости. Кстати, ЭТОТ уже ходил и доказывал, что он любовник Ирины Цывиной...

- То, что рассказывают и показывают про Сашу, - это противоречит всем нормам приличия. Эти люди - быдло! Не близко их знаю, иногда с кем-то пересекался, но хочу им сказать: «Вам не стыдно?!» Больного человека показывать в кадре, зарабатывать на этом! Эти ток-шоу давно меня зовут, называют огромные суммы… Но совесть?! Её не продашь! – возмущается актер Жан Даниэль, который снимался с Числовым в нескольких фильмах. - Саша – мега-острохарактерный актер, открытая душа! Он всё делал как в последний раз. Да, режиссеры использовали его внешние данные – сыграть больного, маньяка… Режиссерам не нужны сопротивления – попал и всё! Сашка был великолепен… Помню, как на премьере нашего фильма летом он пришел в шубе с собачкой. Он сделал себе роль. Даже с уходом своим… Сыграл!

Александр Числов и Жан Дани

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