"Соблазнитель школьниц" Скипский и еще 5 скандалов с игроками "Что? Где? Когда?"

Журналистка издания The Bell обвинила на днях популярного игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в домогательствах, которые тот, по ее версии, совершил 10 лет назад, когда работал учителем географии. Sobesednik.ru вспомнил самые громкие скандалы со знатоками.
Гомосексуальный
Капитан команды знатоков Георгий Жарков был игроком не только ЧГК, но и «Брэйн-ринга». В 1998 году Жарков стал обладателем «Хрустальный совы» и считался одним из самых сильных игроков клуба. Но осенью 2004 году Жарков попал в уголовный переплет.
В родном Владимире Жарков познакомился с умственно отсталым жителем Нижнего Новгорода и взял его в плен. Ну как в плен… пригласил в гости, запер дверь и и стал принуждать к однополой связи. Когда Жарков ушел, парень сбежал через окно. С пятого этажа он спустился по связанным простыням и упал на припаркованную машину.
Суд приговорил Жаркова к условному лишению свободы на 4,5 года, из клуба Георгия исключили.
Денежный
В прошлом году магистр клуба ЧГК Александр Друзь оскандалился по полной программе. Редактор игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил его в подкупе. По версии Бера, Друзь предложил, чтобы Бер дал ему ответы на вопросы заранее. В качестве благодарности Друзь якобы обещал поделиться выигрышем в 3 миллиона рублей. Бер даже предоставил фрагмент аудиозаписи разговора о деньгах.
В итоге на съемках передачи Друзь с партнером слились на 9 вопросе, выиграв всего 200 тысяч рублей. При этом, по словам Бера, некоторые ответы он им все-таки дал. Многие коллеги по клубу не верили в виновность Друзя, сам он отрицал вину, но все-таки принес свои извинения.
Политический
В 2016 году одному из самых ярких игроков клуба Илье Новикову пришлось уйти из клуба. Новиков выступал адвокатом в суде по делу украинской летчицы Надежды Савченко. Когда дело Савченко вышло на финишную прямую, Новиков пропал из эфира. Вообще-то сам Илья не имел никаких претензий к клубу и все прекрасно понимал — ЧГК выходит на «Первом канале»...
«Я вообще был склонен эту историю замолчать, потому что у меня совершенно нет цели создавать проблемы, в том числе и репутационные, людям, которые эту передачу делают. К людям никаких претензий нет, их положение понятно», – говорил Илья.
Но факт ухода Новикова по политическим соображениям возмутил общественность, многие обвинили организаторов клуба и передачи в ангажированности. Репутацию клуба отстаивал Борис Крюк. В знак солидарности с Новиковым клуб покинула и обладательница «Хрустальной совы» Гюнель Бабаева.
Репутационный
В 2015 году знатный скандал устроили Ровшан Аскеров и Максим Поташев в социальной сети. Ровшан возмутился тем фактом, что игра выходит не в прямом эфире, при этом обратился к «старичку» ЧГК Поташеву.
«Вот скажи, Максим Поташев, правда ли, что если ответ фактически неверен, а одна из команд дает верный ответ, но он не совпадает с авторским, то не команде, давшей абсолютно верный ответ, засчитывают очко, лишая очков те команды, которые ответили неверно, но совпали с авторской безграмотностью, а просто тупо снимают вопрос с игры? Это так? То есть наказывают тех, кто знает правильно, да? И это ваш спорт?» – написал Аскеров.
Поташев огрызнулся, мол, какое его вообще дело, и пошло-поехало. В итоге более молодой и борзый Аскеров затроллил динозавра Поташева, и тот перешел на мат — ничто человеческое знатокам не чуждо.
Эротический
Это даже не скандал, а так... миленький скандальчик. Девушки в ЧГК всегда присутствовали и привлекали к себе внимание не только умными ответами на каверзные опросы, но и внешним видом, интересными нарядами.
Алена Повышева на одну из игр явилась с БДСМ-украшением на шее — кожаным шнуром с кляпом-кольцом. Его в играх натягивают на рот, чтобы он не закрывался. Зрители заценили креативность и чувство юмора Алены. Ведь в ЧГК ведущий обращается к игрокам «господин» и «госпожа», прямо как в БДСМ-играх.