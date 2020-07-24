"Соблазнитель школьниц" Скипский и еще 5 скандалов с игроками "Что? Где? Когда?"

Журналистка издания The Bell обвинила на днях популярного игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в домогательствах, которые тот, по ее версии, совершил 10 лет назад, когда работал учителем географии. Sobesednik.ru вспомнил самые громкие скандалы со знатоками.

Гомосексуальный

Георгий Жарков // скриншот Youtube

Капитан команды знатоков Георгий Жарков был игроком не только ЧГК, но и «Брэйн-ринга». В 1998 году Жарков стал обладателем «Хрустальный совы» и считался одним из самых сильных игроков клуба. Но осенью 2004 году Жарков попал в уголовный переплет.

В родном Владимире Жарков познакомился с умственно отсталым жителем Нижнего Новгорода и взял его в плен. Ну как в плен… пригласил в гости, запер дверь и и стал принуждать к однополой связи. Когда Жарков ушел, парень сбежал через окно. С пятого этажа он спустился по связанным простыням и упал на припаркованную машину.

Суд приговорил Жаркова к условному лишению свободы на 4,5 года, из клуба Георгия исключили.

Денежный

Александр Друзь // Global Look Press

В прошлом году магистр клуба ЧГК Александр Друзь оскандалился по полной программе. Редактор игры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил его в подкупе. По версии Бера, Друзь предложил, чтобы Бер дал ему ответы на вопросы заранее. В качестве благодарности Друзь якобы обещал поделиться выигрышем в 3 миллиона рублей. Бер даже предоставил фрагмент аудиозаписи разговора о деньгах.

В итоге на съемках передачи Друзь с партнером слились на 9 вопросе, выиграв всего 200 тысяч рублей. При этом, по словам Бера, некоторые ответы он им все-таки дал. Многие коллеги по клубу не верили в виновность Друзя, сам он отрицал вину, но все-таки принес свои извинения.

Политический

Илья Новиков // скриншот Youtube

В 2016 году одному из самых ярких игроков клуба Илье Новикову пришлось уйти из клуба. Новиков выступал адвокатом в суде по делу украинской летчицы Надежды Савченко. Когда дело Савченко вышло на финишную прямую, Новиков пропал из эфира. Вообще-то сам Илья не имел никаких претензий к клубу и все прекрасно понимал — ЧГК выходит на «Первом канале»...

«Я вообще был склонен эту историю замолчать, потому что у меня совершенно нет цели создавать проблемы, в том числе и репутационные, людям, которые эту передачу делают. К людям никаких претензий нет, их положение понятно», – говорил Илья.

Но факт ухода Новикова по политическим соображениям возмутил общественность, многие обвинили организаторов клуба и передачи в ангажированности. Репутацию клуба отстаивал Борис Крюк. В знак солидарности с Новиковым клуб покинула и обладательница «Хрустальной совы» Гюнель Бабаева.

Репутационный

В 2015 году знатный скандал устроили Ровшан Аскеров и Максим Поташев в социальной сети. Ровшан возмутился тем фактом, что игра выходит не в прямом эфире, при этом обратился к «старичку» ЧГК Поташеву.

Ровшан Аскеров // скриншот Youtube

«Вот скажи, Максим Поташев, правда ли, что если ответ фактически неверен, а одна из команд дает верный ответ, но он не совпадает с авторским, то не команде, давшей абсолютно верный ответ, засчитывают очко, лишая очков те команды, которые ответили неверно, но совпали с авторской безграмотностью, а просто тупо снимают вопрос с игры? Это так? То есть наказывают тех, кто знает правильно, да? И это ваш спорт?» – написал Аскеров.

Максим Поташев // скриншот Youtube

Поташев огрызнулся, мол, какое его вообще дело, и пошло-поехало. В итоге более молодой и борзый Аскеров затроллил динозавра Поташева, и тот перешел на мат — ничто человеческое знатокам не чуждо.

Эротический

Алена Повышева // скриншот Youtube

Это даже не скандал, а так... миленький скандальчик. Девушки в ЧГК всегда присутствовали и привлекали к себе внимание не только умными ответами на каверзные опросы, но и внешним видом, интересными нарядами.

Алена Повышева на одну из игр явилась с БДСМ-украшением на шее — кожаным шнуром с кляпом-кольцом. Его в играх натягивают на рот, чтобы он не закрывался. Зрители заценили креативность и чувство юмора Алены. Ведь в ЧГК ведущий обращается к игрокам «господин» и «госпожа», прямо как в БДСМ-играх.