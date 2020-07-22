Была интерном, стала проституткой. Охлобыстин заглянул в душу Асмус

Иван Охлобыстин решил защитить коллегу по актерскому цеху Кристину Асмус от нападок за развод с Гариком Харламовым. Напомним, что многие связали расставание пары со съемками Кристины в откровенных сценах фильма «Текст».

«Я все равно ее буду оправдывать, потому что есть отношения уровня «родственник», и я уже никогда не смогу объективно к ней относиться. Я «Текст» не стал смотреть на всякий случай. Говорят, там прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней. Я знаю, что ее душа – это душа чистого, красивого ребенка», – трогательно отозвался о Кристине Иван Охлобыстин.

Он подчеркнул, что всегда будет заступаться за актрису, потому что у нее непростая судьба. Кристина всего добилась сама и стала женой Гарика, уже будучи звездой, и это исключает инсинуации на тему корысти. Еще со времен «Интернов» Охлобыстин называл Асмус «звездочкой в стальном орешке» за ее железную силу воли и упорство в достижении цели. На съемочной площадке Кристина готовилась к экзаменам и занималась, обложившись учебниками, за что ее всегда ругали.

«Кристина дико трудолюбива и очень управляема в хорошем плане. И она прекрасная актриса, только ей правильно нужно все объяснять. По-женски доверчива, ребенок в душе. Став мамой, она, конечно, повзрослела, но осталась тем же классным человеком, каким была», – заявил Иван Охлобыстин в интервью «7 Дней».

Напомним, что Кристину Асмус до фильма «Текст» долго называли актрисой одной роли: интерна Вари из популярного сериала ТНТ «Интерны». Возможно, поэтому смена амплуа и участие в обнаженной сцене вызвали такую бурю эмоций у зрителей.

Впрочем, Кристина не прекратила «попытки» выхода из амплуа Вари. В новой картине «Китобой» Алексея Учителя Кристина сыграет проститутку из интернета, в которую влюбляется главный герой – 15-летний охотник Лешка.